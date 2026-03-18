周杰倫新專輯真的來了！　拋震撼彈「開放100歌迷參加發片記者會」

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）將推出睽違3年8個月的新專輯，堪稱樂壇盛事，他在今（18日）凌晨0點準時釋出19秒新歌預告，醉心藝術的他，預告以象徵主義畫家古斯塔夫克林姆的代表作〈吻〉為靈感，並正式宣布，新專輯名為《太陽之子》，集結12首全新創作歌曲及特別收錄給歌迷的禮物〈聖誕星〉。

▲周杰倫正式官宣第16張新專輯名稱《太陽之子》。（圖／杰威爾提供）

專輯封面的場景是在巴黎的一座教堂Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc拍攝，它同時也是MV場景之一，這座教堂目前是一個空的場地，可以租借用來辦展覽、攝影之用，團隊考究了19世紀的陳設美術，將它打造成符合腳本的氛圍，加上是在夜間拍攝，所以出動9台大吊車在外面打燈，只為了打亮教堂的玻璃，呈現出懸疑暗黑的氛圍。

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首波同名主打〈太陽之子〉MV足足長達6分58秒，結合精彩的動畫與後製，周董所屬杰威爾音樂將於3月24日下午1點在台北松仁威秀影城11樓TITAN廳舉辦MV全球首映與專輯記者會，邀請媒體與幸運的100位歌迷一同欣賞周杰倫的最新作品，迎接《太陽之子》專輯的全球發行，活動詳情於3月18日晚上7點後於Hit Fm官網公告。