方志友爆婚變「楊銘威現蹤台東近況曝」！0偽裝全被拍 揭下步動向

記者潘慧中／綜合報導

楊銘威2015年和方志友結婚，近年鮮少公開放閃，沒想到18日被週刊爆料已協議離婚，震驚大批粉絲。對此，即便媒體已先行詢問回應，但他並沒有避諱更新社群，近況畫面也隨之曝光。

▲楊銘威17日在台東錄影。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）



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楊銘威最近正隨著料理競賽外景節目《開火開伙》，與李玉璽、Dora（謝雨芝）等人一起開餐車走訪台灣各地，17日抵達台東大學時，他還開心地與粉絲合影。

▲楊銘威近期跟著工作團隊環島。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）



不只這樣，雖然18日早上被週刊爆料與方志友協議離婚的消息，楊銘威稍早的Instagram限時動態，仍繼續宣傳《開火開伙》今天傍晚將前進屏東西市場，重心依然放在工作上。

▲楊銘威預告18日傍晚將現身屏東西市場。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）



至於週刊爆料一事，楊銘威和方志友則是口徑一致，雙方經紀人都低調回應「家務事不便透露」，沒有承認也沒有否認離婚。

▲楊銘威與方志友已經結婚11年。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

