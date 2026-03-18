蕭淑慎小15歲尪捲性侵「被判囚4年10月」　梁軒安回應：心情非常好

記者黃庠棻／台北報導

女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚8年，怎料男方日前被控於參加大型活動期間，將簽約女藝人帶進房內掐頸、甩巴掌後強行性交。梁男庭上辯稱雙方為交往關係、性行為合意，甚至指隔天仍正常互動，但未獲法院採信。士林地院判刑4年10月，並直言即使上訴後認罪，也不宜作為減刑理由。

▲梁軒安捲入性侵，被判囚4年10月。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

對此，梁軒安稍早也回應《ETtoday星光雲》，透露了自己此刻的心情，直言「我心情非常好」，但詳細的資訊必須等待跟律師開過會之後才能回覆，同時強調「我和律師尚未收到判決書，應該這兩天，我們要看實際內容法官是依據什麼然後我會和律師討論然後做說明。」

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▲梁軒安捲入性侵，被判囚4年10月。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

此前，梁軒安被爆在2023年11月7日晚間至11月8日凌晨間，與公司員工及簽約藝人一行7、8人共同參與活動。期間有聚餐、飲酒及社交行程，現場氣氛熱絡。被害人為其公司簽約藝人兼私人特助，雙方具明顯從屬關係。

▲梁軒安捲入性侵，被判囚4年10月。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

當晚活動期間，1名同公司女性員工向被害人表示，梁軒安要求與其同房過夜，被害人因此心生疑慮，曾於停車場與梁男交談詢問相關情況。未料梁男當場對其有肢體碰觸行為，經被害人制止後仍未收斂。

▲梁軒安捲入性侵，被判囚4年10月。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

其後，梁男以帶路為由，將被害人帶往住宿區房間內，進入房內後即將人推倒在床，並開始脫去其衣物。被害人當場抗拒，多次以言語表示「不要」、「為什麼在這裡」、「為什麼要這樣」、「為什麼」，並以手推拒對方。然而，梁男見其反抗，仍未停止行為，反而以徒手掐勒被害人頸部，並動手毆打其臉部，以暴力方式壓制，強行性交得逞。