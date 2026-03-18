國民三胞胎近況　14歲大韓身高比爸爸宋一國185還高

▲對比上《我的超人爸爸》時的肉肉可愛身影，三胞胎已從幼兒暴風成長成青蔥少年。（圖／宋一國IG）

圖文／鏡週刊

曾以韓國親子節目《我的超人爸爸》（另譯《超人回來了》）紅遍亞洲的「國民三胞胎」——大韓、民國、萬歲，3月16日迎來了他們的14歲生日。演員爸爸宋一國特別在社群平台分享了三兄弟的近照，感嘆孩子們的「暴風成長」，其中長子大韓的身高更是引起網友一陣驚呼。

宋一國在兒子生日前夕（3/15）於IG上傳了三胞胎於寒假期間與表妹一同出遊的照片，他幽默地透露，隨著孩子進入青春期，現在要公開他們的照片並非易事：「因為是生日，他們才特別『破例』同意我上傳這次旅行的照片。」

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照片中的三兄弟早已褪去兒時的稚氣肉臉，取而代之的是修長的模特兒比例，宋一國更在貼文中自豪地揭露：「現在大韓已經比我還高了！供大家參考，我的身高是185公分。」

這意味著年僅14歲的大韓，身高已經正式突破185公分，早前宋一國上節目時，也曾透露兒子的身高，主持人驚訝不已問道：「應該不會再長了吧？」宋一國搖搖頭，已經有兒子們會朝著190公分大關邁進的心理準備，甚至可能會更高。3人站在一起的驚人腿長，讓不少看著他們長大的「姨母粉絲」紛紛留言：「時間過得太快了！」「這根本是職業模特兒的身材」。

▲韓星宋一國在IG分享人氣三胞胎兒子大韓、民國、萬歲的近照，剛度過14歲生日（韓國為虛歲15歲）的三胞胎，無不擁有逆天長腿，老大大韓身高已突破185公分。（圖／宋一國IG）

除了驚人的身高變化，宋一國也透露了三胞胎目前的校園生活。3人目前正就讀國中二年級，正是韓國俗稱「中二病」好發的叛逆期。宋一國坦言，陪伴進入青春期的兒子們需要極大的耐心，他打趣地說：「3個孩子現在都是國二，我每天都抱著祈禱的心情過日子。」

宋一國還曾在節目中透露三胞胎現在在同一學校，但是不同班，大韓與民國課業表現優異，就像學霸法官媽媽般；而萬歲依舊保有「自由靈魂」的特質，對讀書較有壓力，甚至曾因被他催促寫作業而狠狠地瞪了老爸一眼，讓宋一國笑稱現在都不敢隨便干涉他們的學業。



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