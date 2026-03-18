范瑋琪50歲生日懺悔「我是罪人」！雙手合十全被拍 一家四口罕同框

記者潘慧中／綜合報導

范瑋琪（范范）近年積極復出，不時會和粉絲分享生活點滴。她18日便在社群網站上傳老公陳建州、雙胞胎飛飛翔翔一起幫她慶祝50歲生日的照片，並用中英文寫下內心的真實感觸。

▲范瑋琪一家四口近期難得合體。（圖／翻攝自Instagram／fanfan）



照片中，可以看見范瑋琪一家四口齊聚一堂，畫面相當溫馨。她身穿一件佈滿亮片的黑色長袖上衣，頭戴黑色髮箍，雙手合十準備吹蠟燭。她的兩側站著雙胞胎兒子，穿著筆挺黑色西裝的老公陳建州則站在身後，一家人緊密相依的模樣流露出滿滿溫馨。

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在這別具意義的日子，范瑋琪以一段真摯的英文禱告文抒發心聲。她向上帝坦言自己並不完美，「我是一個罪人」，有時會忘記祈禱與感恩，甚至會失去耐心，但謝謝神總是給予她嶄新的一天來重新開始，並祈求上帝能讓自己變得更好，「改變我的態度、我的行事方式、我的心思和我的反應。」她更虔誠祈求，如果自己正在追求錯誤的事物，希望神能為她重新導回正軌，並期盼未來的日子能過得充實、夜晚安寧、家庭和睦平靜，字字句句充滿了對信仰的依賴與自我省思。

▲范瑋琪昔日因口罩風波重創形象。（圖／翻攝自Facebook／范范范瑋琪）



除此之外，邁入知命之年的范瑋琪也不忘謝謝粉絲的生日祝福，「我也想在滿50歲的今天祝福所有我愛的人，願上帝繼續保守眷顧我們，豐盛我們的生命，在主裡彼此相愛」，讓外界窺見她步入50歲的心境轉變。

范瑋琪IG全文：

Dear Lord,

please do not stop listening to my prayers. I am not perfect; I am a sinner. Sometimes I forget to pray. Sometimes I forget to thank You. Sometimes I lose my patience. I know You see everything I do, yet I thank You for always giving me a new day to start again.

God, as a new day begins, please make me better. Change my attitude, my approach, my mind, and my reactions. If I’m chasing the wrong things, redirect me. Please make my days useful, my nights restful, my home peaceful, and my efforts fruitful.

My Lord, please do not leave me. You are my everything, and I need You every day, every moment, every second, as long as I am breathing. I promise to share this prayer with at least one person. Amen

謝謝大家的祝福，我也想在滿50歲的今天祝福所有我愛的人，願上帝繼續保守眷顧我們，豐盛我們的生命，在主裡彼此相愛～