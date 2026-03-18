內心支離破碎！劉雨柔送別阿嬤淚崩　告白家人老公：記得你們的好

記者陳芊秀／綜合報導

藝人劉雨柔於上月28日透露阿嬤離世，18日零時過後再度發文，向最愛的阿嬤告別。她坦言雖然送別儀式「圓圓滿滿」，但內心深處「支離破碎」，字字句句充滿了對至親的不捨與深情。

▲劉雨柔在阿嬤告別式淚崩。（圖／翻攝自臉書／劉雨柔）

劉雨柔記住阿嬤教誨：我愛妳

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉雨柔在文中寫道，阿嬤辛苦了，雖然成功送完了最後一程，圓圓滿滿，但「內心深處，支離破碎」。她透露，面對至親接續離開是長大的代價，但這一刻她仍想逃避、不願學習。在告別式上，最讓她銘記在心的一句話是：「最重要的三個字，我愛你，不要讓自己後悔。」 因此，她要在這張貼文中，大聲地對阿嬤說：「我愛妳阿嬤，真的真的好愛妳。」

最後能為妳撐傘的一定是家人

劉雨柔感嘆，越是長大，越懂得無私的愛「只有家人才給得起」。她以充滿溫度的文字形容這場死別：「最後能為妳撐起一把傘的，也一定是家人。」 她由衷感謝阿公阿嬤建造了這個溫暖的大家庭，讓她們能相親相愛、互相扶持。

這輩子只會記得每一個人的好

劉雨柔細數家人對她的影響，謝謝阿姨們教會她織毛線、烤餅乾、愛漂亮與妝點自己；謝謝舅舅給了自己美好的童年，週末總是有戶外活動，也謝謝表姊妹們扮演著一面城牆支撐著她。

對於父母、哥哥、姊姊、姪女、先生與女兒，形容是「無法用言語形容的在乎、無法比擬的愛」。她告白道「在這世界上，我最愛的人，永遠都是你們，謝謝你們讓我變成現在的我」。她堅定地表示：「我不懂那些紛紛擾擾，我想我這輩子都只會記得，你們每一個人的好。」

出席告別式痛哭

照片中，劉雨柔身穿黑衣出席告別式，神情肅穆，眼眶泛紅，眼淚似乎沒有停過，也流露出對阿嬤離去的深深哀傷與不捨。而在另一張昔日照片中，年幼的她梳著兩個小辮子，在阿嬤的慈愛注視下，兩人正一起切著蛋糕。她文末Hashtag「好不了的傷口」、「忘不了的點點滴滴」、「熟悉的阿嬤家在哪」，難掩哀傷。

▲劉雨柔昔日與阿嬤切蛋糕／翻攝自臉書／劉雨柔）