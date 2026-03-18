唐禹哲低調現身台北知名幼兒園！妻素顏被拍「4歲兒高顏值遺傳爸媽」

▲唐禹哲和蘇小軒上月初被本刊讀者直擊帶著兒子參加幼兒園活動。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

唐禹哲和蘇小軒2024年被時報周刊CTWANT爆出已育有一子後，兩人坦承已有愛的結晶，此後也不時在社群分享日常生活；本刊讀者上月在台北市知名幼兒園所舉辦的活動上，巧遇這對高顏值爸媽帶著「小禹哲」現身，「小禹哲」遺傳了他們的高顏值，還有著彎彎的自然捲頭髮，模樣超可愛，而唐禹哲和蘇小軒雖然戴著口罩穿著休閒，但依舊十分好認，認真陪伴著小孩成長的時時刻刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐禹哲和蘇小軒雖然打扮休閒又戴口罩，但仍相當好認。（圖／讀者提供）



▲「小禹哲」遺傳了爸媽的好基因，長相十分可愛。（圖／讀者提供）



上月7日有讀者在某知名幼兒園外巧遇唐禹哲和蘇小軒，帶著今年4歲的「小禹哲」，參加該園所舉辦的活動，有別於平時蘇小軒在社群上分享自己穿著各式漂亮合身的洋裝打扮，而是換上格子襯衫配上素顏，看起來相當年輕如同女大生一般，至於唐禹哲則依舊穿的是他平時偏好的黑色T恤，年輕父母看來頗有型。唐禹哲還將「小禹哲」扛上肩頭，「小禹哲」腳上的紅色名牌球鞋很搶眼，帥氣父子倆很難讓人不多看幾眼，而蘇小軒則一直溫柔地在一旁注視著，雖然去年9月兩人被爆已登記結婚，對此他們並未做出回應，但已在當個好父母的路上進行著。

▲唐禹哲曾於2023年在節目錄影時向蘇小軒求婚。（圖／翻攝自微博）

唐禹哲2023年11月在錄製《披荊斬棘的哥哥》節目，無預警向小他13歲的女友蘇小軒求婚，戒指還是林志穎大方出借，求婚成功後，他又自爆和前女友已有11歲的私生子，並說蘇小軒也知情。但才事隔四個月，在2024年3月，本刊捕捉到他們不僅是兩人世界，更戲劇性地演化成「一家三口」，牽著一個年約2歲的小孩到公園玩，上演親子樂園的畫面實在讓人驚掉下巴。

▲唐禹哲與蘇小軒常分享一家三口的可愛照片。（圖／翻攝自臉書）



新聞曝光後，蘇小軒隨即在臉書上PO出跟小孩的合照，並寫下：「本來想找個好一點的時機點跟大家說，我的小情人。」認了本刊所拍到的就是她與唐禹哲所生的孩子，但年輕貌美，身材好到看不出已是一個孩子的媽。而唐禹哲也發文強調「自己私底下習慣生活低調，不喜歡張揚，爭搶，……除了自己，也不是很希望我的任何家人因為我被注目，或公開去說，所以很多事情選擇不回應，想给家人空間和保護。」但也表示以後如果大家想看就會分享，希望得到大家祝福。而小倆口也真沒食言，此後經常分享可愛的親子生活照，看起來十分幸福。

延伸閱讀

▸ 帥爸嫩媽2／嚴正嵐36歲還被當女大生 「最美校花」當二寶媽仍有少女感

▸ 酒後見真情1／小S情緒潰堤夜赴好友黑人范范家 撕心痛哭崩潰畫面曝光

▸ 原始連結