方志友曾稱楊銘威「沒有原則的爸爸」　夫妻2大觀念不同調

▲方志友（左）的臉書早期曾常見夫妻放閃照，近年已經幾乎看不到楊銘威（右）。（圖／翻攝自方志友臉書）

圖文／鏡週刊

方志友過去曾在節目中抱怨，楊銘威喝醉時常常動不動就說要離婚，甚至是在孩子面前脫口而出，讓她相當火大，忍不住回嗆：「再講就真的成真。」

再加上楊銘威因長期飲酒，健康檢查也出現紅字，方志友曾勸他：「你還有兩個孩子啊！」希望他能節制。

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除此之外，兩人在教養觀念上的差異也逐漸浮現。楊銘威對孩子採取較為自由的教育方式，方志友則是相反。舉例來說，方志友相當重視孩子的生活作息與飲食習慣，例如盡量不吃甜食、早點睡覺等；相對的楊銘威比較鬆散，比如功課方面只確認孩子是否寫完，不太在意內容對錯。

兩人的教養理念南轅北轍。方志友甚至曾開玩笑說，自己如果出國拍戲一段時間之後，「回來可能會爆炸，因為他是一個沒有原則的爸爸。」

他們雖常一家四口出動，然而家庭活動結束後，生活節奏卻開始出現差異。當方志友帶孩子回家休息時，楊銘威往往再度外出與朋友聚會，甚至一喝就是到凌晨才返家。

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