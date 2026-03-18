方志友「玩玩看」懷孕閃嫁楊銘威！奪金馬攀高峰…與尪走上分岔路

▲方志友因《本日公休》榮獲金馬獎最佳女配角，首度入圍三金就得獎。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

回顧這段婚姻的開始，兩人是在2015年合作電視劇《我的寶貝四千金》時結識。當時兩人並沒有對手戲，卻悄悄發展出感情。

方志友曾回憶，23歲時的自己剛在前一段戀情中受傷，原本只抱著「玩玩看」的心態，沒想到卻意外懷孕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時方志友還在拍戲，甚至得和經紀人一起瞞著劇組，好在戲中角色剛好懷孕，第8個月時戲裡戲外同步「成真」。出身普通家庭、為了分擔家計進入演藝圈的她，也順勢完成了自己對家庭的想像。

▲楊銘威（右）除了戲劇外，也挑戰實境節目《明星製作所》的演出。左為風田。（圖／鏡週刊提供）

只是到了2019年，方志友與吳念軒開拍《粉紅色時光》，據傳拍著拍著，兩人開始過從甚密，只是因方志友不但是人妻也是人母，過去沒被爆過花邊，加上吳念軒當時也有女友吳心緹，所以傳言剛開始擴散時，中間人士也半信半疑，講得不太確定。事情到了2020年鬧大，更爆出一段「方志友與吳念軒曖昧的行車記錄器對話」。

婚姻逐漸出現裂痕，方志友的事業卻迎來高峰。2023年她憑藉電影《本日公休》的精彩表現，奪下第60屆金馬獎最佳女配角，首度挑戰三金即得獎。站在舞台上，她激動喊出：「爸媽！我得獎了！」也讓她對未來更有信心，希望為自己再拚一次。

▲楊銘威（左）是台北市知名小籠湯包二代，星友如陳楚河（右）等常到店裡用餐。中為方志友。（圖／翻攝自陳楚河臉書）

至於楊銘威，2007年以電視劇《我要變成硬柿子》出道，逐漸成為知名男演員。他的家族經營台北50年老字號餐廳「杭州小籠湯包」，被稱為「庶民版鼎泰豐」，也是日本觀光客來台必吃的名店之一。

2024年他與父親共同創立新品牌「合府小籠湯包」，落腳台北大巨蛋商圈。「合府」名稱取自「闔府光臨」之意，希望邀請所有人一同品嘗美食。

▲楊銘威（左）以《此時此刻》二度入圍金鐘獎男配角獎。中為修杰楷、右為張軒睿。（圖／百聿數碼提供）

在演藝成績方面，楊銘威也表現不俗。2021年與2024年分別以《我的婆婆怎麼那麼可愛》《此時此刻》入圍金鐘獎男配角獎，演技受到肯定。只是隨著事業各自向前，兩人的人生步調也慢慢分岔。曾想要一起走到永遠，如今只希望彼此安好。這段維持11年的婚姻終究走到了告別的一刻。



更多鏡週刊報導

演藝圈金童玉女「2原因」切了9年婚 騎Ubike穿情侶裝辦離婚

男星貪杯頻鬧事「妻痛斬14年婚」 他曖昧「大提琴界林志玲」遭爆酒品差