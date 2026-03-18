方志友淚訴11年婚姻壓力！「被最後稻草壓垮」找律師協議離婚內幕曝

▲2025年12月方志友（右三）和友人慶生合照，楊銘威（左二）罕見同框。（翻攝自方志友IG）



圖文／鏡週刊

楊銘威和方志友正找律師協議離婚，事件爆發於某次楊銘威酒後與方志友起口角，成為壓垮婚姻的最後一根稻草。

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據悉，方志友曾在一次露營時向友人落淚傾訴婚姻中的壓力，表示現在最重要的，就是保護兩個家人的幸福。

▲方志友曾因合作戲劇，和吳念軒鬧出「車上錄音」的緋聞事件。（翻攝自吳念軒IG）



知情人士透露，方志友與楊銘威並不希望走到對簿公堂的地步，只要協調好財產分配與家人照顧方式，希望能和平分開。畢竟兩人為家庭努力多年，也曾真心經營這段婚姻。如今雙方都還年輕，事業正處於上升期，只希望好聚好散，彼此祝福。

事實上，從去年中開始，外界便陸續傳出兩人婚變。楊銘威曾酒後向友人透露離婚手續正在進行中；而方志友也曾向閨密訴苦，兩人婚姻的問題早已不是祕密。

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