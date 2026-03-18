方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

▲楊銘威送方志友的生日禮物是一家4口的北京旅行，但夫妻沒有同框。（圖／翻攝自方志友IG、楊銘威 IG）

圖文／鏡週刊

方志友和楊銘威會走到這一步，仍舊是因為長年累積的個性差異與衝突。

曾經甜蜜的戀人，為何走到今天？知情人士透露，兩人結婚時年紀都還很輕，過早進入家庭生活。

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尤其楊銘威個性外向，喜歡聚會、愛喝酒，人緣極佳，也因為很會說笑，有時在人際互動上容易模糊界線。去年9月便曾傳出，方志友對於楊銘威交友廣闊感到在意，因此動過離婚念頭，只是始終拖著沒有真正做出決定。

或許正因如此，把家庭放在第一順位的方志友，也開始為自己留下一點喘息空間。去年暑假，她曾一打二帶著兩個孩子前往澳洲旅行。當時被問到楊銘威為何沒有同行，她僅表示老公正在拍。但據了解，那段時間其實正好是兩人進入「婚姻冷靜期」的階段。

▲方志友近期的限動透露了心情，「昨天傷心、今天開心」呈現複雜情緒。（圖／翻攝自方志友IG）

之後方志友又和姐妹淘飛往韓國旅行，還與在當地發展的舒華見面吃喝，度過一段難得的偽單身假期。這段時間裡，無論社群分享或本刊鏡頭捕捉，若不是孩子活動，幾乎很少再看到夫妻兩人單獨同框。

▲方志友（左二）和楊銘威都有演出《舊金山美容院》，但劇中沒有對戲。（圖／TVBS提供）

甚至連方志友的生日，也能看出兩人之間的微妙距離。楊銘威送上北京來回機票與住宿作為生日禮物，但安排的是一家四口的家庭旅行。她忍不住哀嚎：「應該是讓我獨旅吧，怎麼變成攜家帶眷？」語氣雖帶著玩笑，卻也透露出她對浪漫的期待與楊銘威的想法有所落差。

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