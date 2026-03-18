小S收工後「情緒徹底潰堤」！黑范家門口大哭…靠2助理攙扶全被拍

▲小S結束工作後，淚眼婆娑地前往好友黑人、范范夫妻家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

時報周刊CTWANT於3月5日直擊，徐熙娣（小S）當天為《小姐不熙娣》開工錄製外景特輯，然而在結束工作後卻發現她突然悲從中來、情緒潰堤，令人相當不捨。當晚8點45分，她在好友陳建州（黑人）、范瑋琪夫妻家門口下車時已淚眼婆娑，甚至撕心裂肺地放聲大哭，臉上滿是哀傷神情，難過到無法行走的小S，最後是靠兩名助理攙扶下才能走進屋內。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲本月5日當天，小S從中午開始便馬不停蹄四處奔波，錄影行程相當緊湊，最後一站與派翠克前往喜劇俱樂部。（圖／本刊攝影組）



事實上，小S當天從中午開始便馬不停蹄四處奔波，錄影行程相當緊湊。她先從家裡出發直奔台北市大直，之後轉往信義區與主持搭檔派翠克會合。傍晚5點半，再度見到小S現身，此時的她滿臉笑意、心情看來相當不錯地乘車離開。

▲鹿希派、黃豪平、劉祿存等人前往該處錄影。（圖／本刊攝影組）



▲女星Apple黃暐婷、甄莉、玉兔及林舒語等人步出該處離開。（圖／本刊攝影組）



晚間6點多，一行人抵達當晚節目外景錄影的最後一站：位於台北市中山區的喜劇俱樂部。當天到場的還包括劉祿存、黃豪平、Wish朱宇謀、鹿希派、Apple黃暐婷、甄莉、玉兔及蘿莉塔等人，眾人結束錄影後於晚間7點至8點間陸續離開。

▲走到門口的小S此時似乎已有幾分醉意，眼神迷離。（圖／本刊攝影組）



▲小S整個人的頭就靠在女助理肩上，兩助理攙扶著她走向計程車，隨後3人一同搭車離開（圖／本刊攝影組）



晚間8點半，小S在助理「Ming」及另一名女助理陪同下走出大門。此時她表情迷濛、雙眼微閉，看起來已頗有醉意，整個人將頭靠在女助理肩上，由兩人攙扶著走向計程車，隨後3人一同離開。

▲車子過帝寶而不入，喝醉的小S在黑人、范范夫妻家門口下車，她的情緒也在此時徹底潰堤。（圖／本刊攝影組）



▲淚眼婆娑，甚至撕心裂肺地放聲大哭的小S，需要兩名助理攙扶，才能走進黑范家。（圖／本刊攝影組）



晚間8點22分，計程車先返回小S住家門口，但車子僅短暫停留後便再度駛離。8點45分，3人轉而抵達黑人、范范住處，而小S情緒也在此時徹底潰堤，與稍早工作時笑容滿面的模樣形成強烈對比。

2月2日適逢徐熙媛（大S）逝世一周年，由具俊曄親自參與設計的大S紀念雕像正式揭幕，黑人、范范夫妻與眾多好友都特別到場致意，可見兩人與小S的深厚情誼。小S哭著前往黑范家，不知是否仍在調適復工心情，亦或仍未走出姊姊離世的傷痛，甚至是日前許雅鈞又被爆出新聞所致。隨後兩名助理各自離去，而小S則一直待到該處隔日凌晨過後仍未離開。

《時報周刊CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

延伸閱讀

▸ 酒後見真情2／小S醉後胸貼送婆婆成經典糗事 喝醉自摔破相老公怕怕

▸ 帥爸嫩媽1／唐禹哲遛娃陪上幼兒園 蘇小軒素顏格子裝如女大生

▸ 原始連結