方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年…雙方經紀人回應

▲方志友（右）與楊銘威（左）因個性不合長期積累怨懟，夫妻倆已找律師辦離婚，兩人最後合照是2024年楊銘威為方志友慶生時所拍。（圖／翻攝自方志友IG）

圖文／鏡週刊

楊銘威和方志友這對銀色夫妻，從當年未婚懷孕決定結婚，已育有1子1女，一家4口的天倫畫面維持了11年。但本刊掌握消息，這段奉子成婚的婚姻，其實長期存在個性不合的問題，雙方多次磨合仍難以繼續維持。直到一次酒後爆發口角，兩人已各自請律師諮詢，決定協議離婚。

去年方志友宣傳《舊金山美容院》時，被問到社群上幾乎不見老公楊銘威的照片，她解釋是因為演員身分，不方便過度曝光夫妻形象，以免影響角色發揮。至於是否擔心因此被傳婚變？她則輕描淡寫地表示，一家人出遊時通常只能互相拍照，很難一起入鏡，加上兩人工作忙碌、帶孩子也輪流分工。

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▲楊銘威（右）拍戲期間，和陳意涵（左）現身街頭。（圖／鏡週刊提供）

當時兩人甚至還在同一部戲中演出，但沒有對手戲。方志友笑說：「每天都在當夫妻了，有什麼好演的。」然而輕鬆的回應背後，其實兩人的婚姻早已進入冷卻期。

▲楊銘威（右）獨自到機場接回國的爸爸和親戚。（圖／鏡週刊提供）

▲帶小孩空檔，方志友（右）在一旁跟友人們閒聊。（圖／鏡週刊提供）

即便如此，方志友與楊銘威表面上仍努力維持著完整的家庭形象。本刊曾多次直擊一家四口的生活日常，夫妻倆會一起接送孩子上下學，也時常帶孩子到購物中心、公園或遊樂場放風，陪伴孩子度過週末，看起來仍是一個溫馨的家庭。

▲夜幕降臨，楊銘威卻不待在家與妻小享受天倫樂，又獨自外出，一度佇在路邊揉眼發呆。（圖／鏡週刊提供）

據了解，雙方其實檯面下已有離婚共識，也各自找律師諮詢，準備協議離婚。對於方志友、楊銘威協議離婚一事，雙方經紀人向本刊回應：「家務事不便透露。」



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