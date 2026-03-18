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曖昧建材業陳傑憲見光死！楊千霈生日趴「他盛裝手提蛋糕」重燃愛火

楊千霈愛苗再起／曖昧建材業陳傑憲見光死　1年後楊千霈生日趴「他盛裝手提蛋糕」重燃愛火

▲楊千霈（右）和建材業小開男友Jeremy（左）曾因男方家人反對，而暫時斷聯，但在友人撮合下重燃愛火。（圖／翻攝自楊千霈IG）

圖文／鏡週刊

楊千霈去年一月宣布結束8年婚姻，去年三月就爆出新桃花，對象是建材業小開Jeremy，外型被形容是翻版陳傑憲，這段戀情一曝光就見光死，當時無疾而終；但日前本刊直擊楊千霈生日趴，卻見到Jeremy盛裝打扮出席，才知道兩人已在親友撮合下重燃愛火。

公認是演藝圈超級發電機的楊千霈，曾被小S形容「被她看上的男人，沒有她得不到的。」但她也有失靈的時候，去年恢單後和Jeremy爆出新桃花，遭本刊曝光後，戀情竟戛然而止，但經過一年時間，這段戀情再度萌芽。

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長輩有意見　一度斷往來

3月8日晚間7點，楊千霈在台北市北平東路上一家餐廳舉行生日派對，現場星光熠熠，除了演藝圈大哥曾國城、屈中恆、樊光耀、游鴻明等，還有她的哥們柯震東、唐志中、王柏傑、陳志強，可見楊千霈的好人緣。

楊千霈愛苗再起／曖昧建材業陳傑憲見光死　1年後楊千霈生日趴「他盛裝手提蛋糕」重燃愛火

▲3/8 19：00 王柏傑隻身到場，沒有帶上分分合合的女友謝欣穎。（圖／鏡週刊提供）

楊千霈愛苗再起／曖昧建材業陳傑憲見光死　1年後楊千霈生日趴「他盛裝手提蛋糕」重燃愛火

▲3/8 19：21 楊千霈（左）已經在生日派對會場裡，忙著接待來祝福的友人們。（圖／鏡週刊提供）

楊千霈愛苗再起／曖昧建材業陳傑憲見光死　1年後楊千霈生日趴「他盛裝手提蛋糕」重燃愛火

▲3/8 22：09 到了送客時間，夏浦洋（中）緊緊摟著楊千霈（左），兩人和王品澔（右）在門口寒暄。（圖／鏡週刊提供）

楊千霈愛苗再起／曖昧建材業陳傑憲見光死　1年後楊千霈生日趴「他盛裝手提蛋糕」重燃愛火

▲3/8 23：34 楊千霈（右二）勾著曾國城（左二）的手，送他走出餐廳。（圖／鏡週刊提供）

楊千霈愛苗再起／曖昧建材業陳傑憲見光死　1年後楊千霈生日趴「他盛裝手提蛋糕」重燃愛火

▲3/8 23：39 派對持續進行到凌晨，楊千霈（右二）待到最後一一送別友人。（圖／鏡週刊提供）

不過場中卻出現一個熟悉又神祕的身影，就是已跟楊千霈斷聯一陣子的建材業小開Jeremy。Jeremy配合當晚的dress code，身穿粉紅色襯衫、手上則拿著訂製款蛋糕進場，明顯有備而來。派對一路進行到凌晨一點多，楊千霈才魚貫送客，但她和Jeremy重燃的愛火正要開始，男生甚至陪她到散場。

楊千霈愛苗再起／曖昧建材業陳傑憲見光死　1年後楊千霈生日趴「他盛裝手提蛋糕」重燃愛火

▲當晚楊千霈男友Jeremy穿上粉紅色襯衫，搭配dress code並拿著特製蛋糕入場。（圖／鏡週刊提供）


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