沒運動也沒吃保健食品！　橋本環奈鬆口1件事：保持健康重要關鍵

記者蔡琛儀／台北報導

由女星橋本環奈主演的人氣日劇《不良醫！》即將進入尾聲，橋本在劇中飾演曾是不良少女，因摯友事故而下定決心改變人生，努力念書成為腦神經外科醫師的「田上湖音波」，她近期特別錄製訪談影片向台灣觀眾問候，表示這次的角色「從太妹變成腦神經科醫師，而且是真人真事」，在聽完原型人物宛如連續劇的經歷後，更是讓她相當驚訝。

▲《不良醫！》主角橋本環奈。（圖／friDay影音提供）

出道以來首度主演月9，她坦言自己從小就是「日劇小孩」，看著許多月9作品長大，這次能夠在這個時段主演，讓她直呼真的非常開心。橋本環奈除了強調這次作品和一般醫療劇不太一樣，同時也提到，演出醫師角色之後，自己的生活作息變得更規律，現在收工回家後幾乎都是先洗澡，洗完澡就直接休息，「想吃什麼還是會吃，但良好的睡眠才是保持健康最重要的關鍵」。

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談到平常維持健康的方法，她表示幾乎沒有吃保健食品，也沒有特別運動，而且從小就很健康，「身體好算是我的優點」，體力充沛也不太容易感冒，她也說自己平時不太會給自己壓力，而是盡量在工作中找到樂趣。

除了橋本環奈跨海受訪之外，歌手卡莉怪妞的先生葉山獎之，在《不良醫！》第九集以特別來賓身分登場，飾演婦產科醫師飯塚涼，口頭禪是「好累」的他，在院內常被認為是懶散醫師，但其實比任何人都更認真面對母親與即將誕生的新生命。葉山獎之透露，這次是他首次挑戰醫師角色與手術戲拍攝，尤其後半段的超緊急手術場面，更是角色本質展現的重要橋段。本劇由friDay影音獨家跟播。