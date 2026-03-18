柳演錫來台「吃到1小吃」高度讚賞！　爆《機智醫生》曹政奭有私房餐廳

記者蔡琛儀／台北報導

由南韓男神柳演錫主演的靈異律政喜劇《神與律師事務所》播出後拿下同時段收視冠軍，柳演錫在劇中飾演能被鬼附身的通靈律師「申以朗」，他接受專訪時透露，為了演好被附身的狀態，曾特別研究巫師附身的影片做田野調查，「他們其實沒有很複雜的過程，幾乎是瞬間就上身，這跟我原本想像的完全不同！」

▲▼柳演錫在《神與律師事務所》。中飾演能被鬼附身的通靈律師「申以朗」（圖／Hami Video提供）

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柳演錫在首集被操著方言的黑道附身時，他一改溫文儒雅的律師形象，在法庭上用方言爆粗口，反差感十足。被問到如果可以再附身一次，最想體驗什麼角色時，他竟笑說想附身自家愛犬「Rita」，「我很好奇牠平常都在想什麼，也想知道牠想對我說什麼話。」還握起拳頭模仿Rita剛睡醒時揉眼睛撒嬌的模樣。

多次來台的柳演錫也早被台灣美食成功圈粉，月初來台宣傳《神與律師事務所》時，他在記者會上第一次吃到湯圓就大讚不已，過去也曾在自己的YouTube頻道分享來台大啖美食的影片，這次來台前他甚至已列好必吃清單，透露《機智醫生生活》好友曹政奭與合作過電視劇《運氣好的日子》的導演畢鑑盛，兩人去年來台宣傳電影《我和我的殭屍女兒》時，曾特別推薦他一間火鍋店，「導演說很好吃，我真的很想去試試看！」該劇由Hami Video全台獨播。