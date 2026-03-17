陳詩媛PO「生產前最後穿搭片」　孕肚曝光網驚：靈活的孕婦

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟去年6月登記結婚，10月公開懷孕喜訊，夫妻倆已在同年12月補辦婚宴。平時會透過社群記錄生活的她，最近上傳一段生產前的穿搭影片，與姊姊陳詩雅同框的畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲陳詩媛PO穿搭影片。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

透過陳詩媛分享的影片可見到，她先是身穿一件深色的寬鬆外套，外套上還有水鑽或金屬裝飾點綴。內搭淺色的短裙或，下半身則搭配白色中筒襪與黑色厚底瑪莉珍鞋。緊接著，陳詩媛換上一件寬鬆的粉紅色長袖，下半身搭配白色的迷你短裙，腳上踩著白色中筒襪與銀色休閒鞋。

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▲陳詩媛PO穿搭影片。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



畫面中最吸睛的，莫過於陳詩媛明顯隆起的孕肚，她對鏡頭露出燦笑，雙手舉起揮舞、單腳抬起，動作俏皮又充滿活力，散發出準媽媽的幸福感，並在文中表示：「努力ㄍㄧㄥ住的雙子穿搭，應該是生產前的最後穿搭影片。」畫面曝光後，吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言「太可愛」、「很靈活的可愛孕婦」、「美麗的媽咪祝順產。」