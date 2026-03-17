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上野樹里來台玩瘋！大讚北捷貼心　「吃滷肉飯1動作」引阿伯出手

記者蔡宜芳／綜合報導

日本知名女星上野樹里因日劇《交響情人夢》在台打開知名度，喜愛台灣美食的她，昨（16）日也突然現蹤台北街頭，還被民眾巧遇，掀起熱烈關注。上野17日繼續分享自己的台灣旅記，不僅大讚台北捷運可愛、貼心，還分享與台灣人的互動，引發網友討論。

▲▼上野樹里來台玩瘋！「吃滷肉飯1動作」引阿伯出手。（圖／翻攝自Instagram／_juri_art_）

▲上野樹里於日前來台。（圖／翻攝自Instagram／_juri_art_）

上野樹里17日在限時動態曬出多則旅遊照，她先是分享了搭乘台北捷運的心得，直說：「拿代幣去感應的系統，實在太可愛了！」也對於捷運站電梯的可愛布置讚不絕口。此外，她看到北捷有可以租借雨傘的設置，也感嘆說：「不用擔心被雨淋濕的，好貼心！」

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▲▼上野樹里來台玩瘋！「吃滷肉飯1動作」引阿伯出手。（圖／翻攝自Instagram／_juri_art_）

▲上野樹里分享對台北捷運的感想。（圖／翻攝自Instagram／_juri_art_）

後來，上野樹里搭乘火車一路南下到東部，到路邊攤點了滷肉飯、地瓜葉、荷包蛋和虱目魚湯。結果她因為不知道碟子中的醬汁是拿來沾魚肉的，直接將醬汁倒進了湯裡，路過目睹一切的阿伯便好心教她怎麼吃，互動十分溫馨。

▲▼上野樹里來台玩瘋！「吃滷肉飯1動作」引阿伯出手。（圖／翻攝自Instagram／_juri_art_）

▲▼上野樹里吃路邊攤。（圖／翻攝自Instagram／_juri_art_）

▲▼上野樹里來台玩瘋！「吃滷肉飯1動作」引阿伯出手。（圖／翻攝自Instagram／_juri_art_）

對於上野樹里的分享，網友紛紛笑說「好入境隨俗」、「也玩得太開心了吧」、「原來這就是日本人平常看我們去日本狂發限動的心情」、「剛剛遇到她，但看她很快樂的樣子捨不得打擾她呢」。

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