鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」　公開真實現況：不想再裝了

記者孟育民／台北報導

網紅鍾明軒近年爭議不斷，向來發言直率的他，近日在最新影片中坦言自己「陷入財務危機」，更直白表示：「我也不想再裝了！」面對現階段的調整，他也暫時不再安排出國拍攝，笑說因為想去的地方都太遠，這次乾脆飛往蘭嶼拍片，自嘲是「原地出門，當蘭嶼同路人」，試圖在低潮中尋找新的節奏。

▲鍾明軒爆陷入財務危機，未來會轉換消費模式。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

鍾明軒透露，近期幾乎接不到置入合作，「不是因為我不想接，是我接不到。」他坦言，過去即使遭遇炎上風波，只要推出新影片，仍能維持流量與商單，「我以為事情過去後，工作會回來，下一個月一定會有收入」，未料卻是每個月等，就是杳無音訊，讓他備感壓力，「對於一個創作者而言是一個不健康的現象！」

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他也提及過去與網紅八炯、閩南狼的爭議，當時曾公開表示將提告，原以為能藉此釐清真相、挽回形象，但現實卻未如預期，商業合作依舊停滯。





▲鍾明軒坦言接不到業配。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

不過，鍾明軒強調「我沒有破產」，只是決定不再維持過去「成功自媒體人」的形象，「一直用這個樣子跟大家打招呼，事實上是在透支我的能量跟老本，反正我也沒什麼好失去的」，因此選擇在財務真正惡化前先行止損，向觀眾說出實話。



