阮丹青領軍樂團回歸樂壇！　秒奪「國際2大獎」太狂

▲阮丹青將在台中開唱。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲音樂人阮丹青領軍的自然流動樂團推出專輯《走進春天的果園 Four Seasons》就直衝國際舞台，在美國全球音樂獎（Global Music Awards, GMA）中一舉拿下傑出成就銀獎，更同時摘下最佳世界音樂與最佳概念專輯） 兩大類別肯定，今（17日）樂團宣布繼台北、高雄之後，將於3月28唱進台中，於「打里摺」一天演出兩場。

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▲▼阮丹青領軍的自然流動樂團。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室提供）





在過年期間，阮丹青難得放慢腳步，回到南投老家陪爸媽走春賞花，「大年初六走訪田尾花園，初八則遠征清境農場的瑞士小花園賞櫻花，她分享，看著父母在花園裡露出幸福笑容，自己也感到格外踏實與開心，「那一刻真的像走進春天。」這段生活片刻，正好呼應樂團「尋找春天」的創作核心，也成為音樂最真實的養分。



年後隨即火力全開，樂團南下高雄連演兩場。阮丹青坦言，每場演出背後都有滿滿壓力，「從行政、節目到票房，每一關都不簡單。」但在 Marsalis 綵排試音時，當團員即興樂音一響起，瞬間讓所有疲憊消散，「我們還沒上台，就先被音樂療癒了。」



首站 Marsalis 爵士酒館更玩出劇場感，薩滿鼓從觀眾席一路走進舞台，儀式感直接拉滿；水晶豎琴與空靈吟唱交織，小提琴與薩克斯風層層堆疊，讓現場宛如流動的聲音宇宙。隔日轉戰大東藝文中心，挑高空間與自然殘響成為新挑戰，團隊反覆試音，只為找到最完美聲音。當最後〈讚美〉響起，全場歡呼炸開，也讓這趟高雄巡演完美收官。

