Junior半夜聽林萱瑜「跟人吵架」！　錄音檔公開網笑翻：好氣

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人Junior（韓宜邦）和林萱瑜在2024年6月登記結婚，經常透過社群分享夫妻趣事。Junior 17日透露，自己半夜準備睡覺時，竟聽到老婆在「跟人吵架」，真相曝光後，讓網友全笑翻。

▲Junior和林萱瑜感情甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）

Junior透露，當時時值半夜正要入眠，卻聽到林萱瑜在和人爭執的聲音，於是詢問對方到底在跟誰吵架，，沒想到，林萱瑜回答說：「Siri（手機語音助理）啊！」原來是因為Siri疑似收音不良，讓林萱瑜氣得質問「為什麼聽不到我說話」，結果Siri竟然直接搜尋「為什麼聽不到說話」的原因，牛頭不對馬嘴的反應讓她當場炸毛。

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▲Junior偷偷錄下和林萱瑜的對話。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）

看著老婆為了這點小事與機器人槓上，Junior開玩笑問說：「妳是不是很容易跟機器吵架？」讓原本還在氣頭上的林萱瑜忍不住笑出來。夫妻的可愛互動引網友笑翻直說「好氣」，林萱瑜則在貼文下佯裝氣憤地抗議說：「你不只會偷拍，還會偷錄了……我昨天哭完19頁的聲音真有磁性……」

▲林萱瑜留言。（圖／翻攝自Instagram／juniorz_harn）