獨家／昔挨酸是靠爸族...余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

記者蔡琛儀／專訪

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心，由余天、余祥銓父子、黃西田和金曲歌王蕭敬騰分別擔任首日與第二天壓軸。也是余天父子難得同場演出，過往余祥銓總被貼上惹事星二代的標籤，但在姊姊余苑綺離世、他成家立業、父母逐漸年邁淡出政壇與演藝圈後，他沉著穩定撐起余家，每月還肩負15萬元房貸，讓不少一路看著他長大的網友都相當讚賞。余天也坦言，兒子這十年真的改變很多。

▲余天、余祥銓父子將合體參加鑽石舞台之夜演唱會。（圖／萬星傳播提供）

如今余祥銓手上有兩檔節目，事業逐漸穩定，而余天、李亞萍也幾乎是退休狀態。余祥銓透露，爸爸這些年推掉十幾場海外演出邀約，每天過著睡飽吃、吃飽睡的悠閒生活，他還幫爸媽把所有串流平台都買好訂閱，讓他們方便追劇，每週還會幫爸爸買兩杯珍珠奶茶。余天也坦言，近年除了公益活動外，連應酬都很少出席。

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不過今年將滿78歲的余天身體依舊相當硬朗，他笑說家裡的樓梯大概有100階，自己每天爬樓梯，爬了50年膝蓋也沒出問題。不過對於出國，他坦言年輕時常到海外作秀，很多地方都去過了，就連余祥銓提議全家人一起出國玩，由他包機酒，也被余天拒絕，「我覺得那個太浪費錢啦！」不捨讓兒子養家之餘還要再花錢。

▲▼ 余祥銓這十年來的改變，余天全看在眼裡。（圖／萬星傳播提供）

目前余祥銓唯一會惹火的人，其實是媽媽李亞萍。他不像爸爸總會順著媽媽，「我孝順，但只有孝沒有順，我覺得錯就是錯，不能說成對的。」因此母子講著講著總會吵起來。余天也曾勸解李亞萍：「都這麼大，40來歲了，不是小孩了對不對，講話要稍微不太一樣。」但李亞萍並不認同，只有余祥銓老婆柔柔出面才能消解紛爭，讓余祥銓忍不住虧媽媽：「她吵架的時候就是（腦袋）清楚的時候。」

▲余天、余祥銓一家人。（圖／翻攝余祥銓臉書）

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，首日由余天、余祥銓父子與黃西田坐鎮，第二天則由蕭敬騰壓軸，李千娜也將加入演出；完整演出陣容還包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等。門票在年代售票系統開賣，目前僅剩零星票券，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會與臺大清寒希望獎助學金，延續公益精神持續前行。