林依晨頭長2cm「腦下垂體囊腫」　緊急停工動刀…術後滿嘴血腥味

記者黃庠棻／台北報導

43歲的林依晨從偶像劇出道，憑《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》等膾炙人口的作品成為大家心目中的零負評女神，與老公林于超結婚超過10年，育有女兒「小小林」，並在2025年6月迎來兒子誕生。怎料，近日她卻在節目中自爆曾罹患過「腦下垂體蝶鞍部囊腫」，引起熱議。

▲林依晨。（圖／記者李毓康攝）

林依晨近日登上大陸《陳辰的超越邊界》訪談節目，坦言自己出道後對自己要求極高，當時進入演藝圈就是要幫忙家中還債，因此努力拍戲賺錢，卻沒想到忽略了自己身體出現的警訊，在2009年時被檢查出罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫，大小約莫2公分。

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▲林依晨。（圖／記者李毓康攝）

對此，林依晨不得不緊急停工，趕快動腦部手術，由於腫瘤位置特殊，醫師採取從鼻腔進入的內視鏡手術，術後林依晨滿口都是血腥味，因為耳朵、鼻子、喉嚨相通，於是血水流進了嘴裡，她回憶當時直言「我才發現原來自己離死亡這麼近，腦海中真的出現了人生跑馬燈。」

▲林依晨。（圖／風起娛樂提供）

後來的幾個月修復期間，林依晨視覺神經受到壓迫，甚至還有無法行走的狀況，回想當時她仍歷歷在目。而這一場大病也徹底地改變了林依晨的想法，慢慢地減緩工作的步調，找到休息的方法，也讓她騰出工作的時間多與家人相處。