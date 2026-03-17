獨家／余祥銓帶大麻被關21天　內幕首度曝光...余天一聽當場氣炸

記者蔡琛儀／專訪

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心，由余天父子、黃西田和金曲歌王蕭敬騰分別擔任首日與第二天壓軸。這也是余天、余祥銓父子難得同場演出，對於余祥銓一路走來的成長，余天也想起過去余祥銓第一次被關的事，更首度透露當時對余祥銓爆氣的回憶。

▲余天、余祥銓將首次在鑽石舞台之夜合體演出。（圖／資料照／攝影中心攝）

余天回憶，余祥銓17歲時因身上帶著大麻被關進看守所，余祥銓解釋，自己當時剛從加拿大回台，「加拿大是可以的，但我忘記身上還帶著，就一起帶回來了。」當時他和穿著學生制服的女友準備去看電影，被警方攔下盤問，他因不知大麻在台灣違法，老實招了身上有大麻，結果被關了21天。

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後來余天、李亞萍夫妻去探監，在釋放前一天，余祥銓還在跟李亞萍要東西，讓余天氣到開罵：「乾脆給你裝一台冷氣在這裡，都要出來了還要什麼東西啊，煩死！」

余祥銓坦言，跟著轉戰政壇的爸爸進出立法院後，讓他改變很多，「我以前很喜歡隨便講話，但是我隨便講話就會爆，講什麼都被當標題，政治圈跟娛樂圈完全不一樣。」

▲余天坦言，兒子的成長與改變都看在眼裡。（圖／資料照／攝影中心攝）

他形容那段時間自己變得不像自己，也不太出門，「因為那時候狗仔24小時都跟。」他一度對此感到生氣，但余天安慰他：「不是什麼壞消息就算了，只能忍耐，因為你是我兒子，誰叫你是我兒子，知名度大沒辦法。」但也因此成為他成長的轉捩點。

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，首日由余天、余祥銓父子與黃西田坐鎮，第二天則由蕭敬騰壓軸，李千娜也將加入演出；完整演出陣容還包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等。門票在年代售票系統開賣，目前僅剩零星票券，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會與臺大清寒希望獎助學金，延續公益精神持續前行。