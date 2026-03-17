篠崎泫二度發聲「還原看煙火真相」　無奈嘆：拜託放過我

記者王靖淳／綜合報導

女星篠崎泫今（17）日被週刊爆料旅日住在水餃二代家，感情生活再度掀起討論。為此，她稍早透過社群二度發聲回應此事了！

▲篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

針對被週刊爆料旅日住在水餃店「果貿吳媽家」二代吳書成的私人住宅，甚至還疑似從窗外拍攝雪場煙火，篠崎泫在限動中還原當時的情況，澄清自己是在雪道上看的煙火，旁邊甚至能清楚聽見別的小孩的聲音。

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▲篠崎泫表示對身邊的人感到抱歉。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

更讓篠崎泫感到荒謬又抱歉的是，這次風波還牽連到無辜朋友，為此她無奈表示：「去年的緋聞對象，還要幫我澄清今年的緋聞。」面對接二連三的爆料，讓她不禁哀求拜託放過她，深怕再這樣下去，身邊的朋友都會被嚇跑，「這樣沒人要跟我做朋友了。」

▲篠崎泫表示自己很杜絕異性。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫強調，只要是跟她夠熟的人都知道，私底下的她到底「有多杜絕異性。」此外，篠崎泫透露，為了處理這些不實消息，導致她的行程大延誤，「害我中午才出門滑雪，害我學徒超不開心，教練也不開心。」不過，她也轉念安慰自己，表示雖然時間被耽擱，但「還好天氣還是挺好，雪況也很好。」