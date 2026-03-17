林佳儀守護植物人弟突悲鳴　20多年「最難的是看不到盡頭」

記者葉文正／台北報導

今年適逢創世基金會成立40年，將於4月12日在圓山花博花海廣場舉辦「40守護．愛永續園遊會」，邀請社會大眾見證與回顧一路的堅持、印記與改變，今(3/17)日提前為園遊會暖身，傳愛大使林佳儀也出席，感性分享自身長照的心路歷程，並一同搶先體驗闖關遊戲，呼籲各界關注長照議題，共襄善舉。

▲林佳儀呼籲大家支持創世基金會。（圖／創世基金會）

傳愛大使林佳儀表示：「從弟弟出事至今已20多年，最難的是看不到盡頭，對家屬是巨大的負擔，這段路上受到很多幫助和鼓勵，所以十分認同創世『救一個植物人 等於救一個家庭』的理念，希望透過分享自身經驗，讓更多人了解長照家庭的艱辛與需求。」

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▲林佳儀玩遊戲推行公益。（圖／創世基金會）

林佳儀呼籲大家共襄盛舉認助園遊券，支持嘉義建院！活動當天除了有多個表演，現場約45個攤位，包含知名品牌服飾、美食、童趣遊戲、生活用品及美容美髮公會百元義剪等。凡認助園遊券(200元/張)即可享早鳥累贈，預訂3張贈義大利進口洗髮乳，滿10張多送1張，再加贈咖啡禮盒，還可免費闖關及參加摸彩，有機會抽中Dyson智能吹風機、各式家電及好禮，歡迎民眾踴躍參與，或以「二次公益」方式轉贈弱勢孩童。

社團法人中華民國記帳士公會全國聯合會賴妙菊總理事長表示：「記帳士長期以專業服務企業與社會，同時也積極參與公益活動，回饋社會，是中小企業報稅最佳服務橋樑。每年6月2日是記帳士節，今年度特別把預算捐助創世，結合各地方公會一起來成就這場有意義的活動。」捐助弱勢多年的南僑皇家可口(股)公司高長慶副董事長表示：「很佩服創世長年對植物人家庭的照護，這次將打造行動星級餐車，現場義賣讚岐烏龍麵及杜老爺冰淇淋。南僑以共好共融、永續長存為企業藍圖，有多支產品榮獲潔淨標章，也將捐出部份產品響應。」

創世基金會吳昭芬主任表示：「目前在全台及離島設立22處服務據點，持續守護植物人及其家庭。其中嘉義分院為全台規模最小的安養院，長年滿床；仍有許多個案亟需協助。」目前經費募集僅達4成，急需全台各界幫忙，本次園遊會收入也將用於嘉義新院擴建，實踐聯合國永續發展目標（SDG10）「減少不平等」，讓弱勢植物人能早日回「嘉」安養。