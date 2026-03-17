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胡小禎贊同「約會AA制」　曝小7歲廚師男友相處模式：他是績優股

記者蔡宜芳／綜合報導

女星胡小禎與前夫李進良於2019年簽字離婚，在去年大方認愛小7歲廚師男友Alan，並已經帶給爸爸胡瓜看過，戀情相當穩定。她近日大方分享與Alan的相處方式，也直指對方是「績優股」，對男友讚不絕口。

▲▼胡小禎曝小7歲廚師男友相處模式：他是基優股。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984、sleepyjane415）

▲胡小禎和Alan感情穩定。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984、sleepyjane415）

14日白色情人節當天上傳的影片中，工作人員好奇胡小禎是否會期待男友的驚喜，她甜笑透露，2月14日西洋情人節時，Alan特地訂了一束花，逛街到一半還匆匆忙忙帶她回飯店取花，讓她覺得是很可愛的驚喜跟浪漫。至於西洋和白色情人節「誰該送禮」的習俗，胡小禎直言：「老觀念了。」認為只要是情人節，雙方互相付出就是最浪漫的事。

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▲▼胡小禎曝小7歲廚師男友相處模式：他是基優股。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲胡小禎分享情人節驚喜。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

被問到約會能否接受AA制，胡小禎表示完全可以接受，她也分享自己和Alan的分攤方式。像他們在福岡旅遊時，雙方就是各付一餐的錢，金額也不必絕對對等，應在個人能力範圍內進行，「那我相信如果是真心相愛彼此的情侶、朋友也好，我就會不會去計較那個金錢，那個價值已經不在那金錢上了。」

胡小禎也認為，觀念應該要隨著時代改變，鼓勵女性主動出擊，別再死守「等男生主動」的矜持，「你如果真的喜歡這個人，你就去跟他告白啊，被拒絕也沒關係，人生苦短，所以在相處的時候，只要有百分之百的愉悅跟開心就好了。」談到男友 Alan，她更是讚不絕口，直指對方為了給自己更好的生活，很努力在賺錢，「有這樣的動力，他就是一個績優股。」

▲▼胡小禎曝小7歲廚師男友相處模式：他是基優股。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲胡小禎大讚男友。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

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胡小禎男友Alan白色情人節AA制戀愛觀

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