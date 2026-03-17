日本「謝罪代行」昌盛　葛西健二在莎莎面前爬行

記者葉文正／台北報導

八大綜合台《WTO姐妹會》以「各國奇特職業」為題，邀請新住民與來賓介紹各國新興行業，主持人莎莎分享拉脫維亞國家因為女多男少，男女比例嚴重失衡，衍生出奇特服務行業叫「計時老公」，專門來處理家裡修水管、搬東西等工作，來賓曲艾玲自曝：「在家裡，搬重的東西是我搬，修水管是我修、家裡的水電也是我裝！」一番話讓郭彥均心生羨慕，於是大膽提出：「我覺得應該讓我老婆看這一集節目！」

▲葛西健二(左)在莎莎面前下跪道歉。（圖／八大提供）



《WTO姐妹會》談論各國因為社會發展而延伸出的新興行業，來自日本的葛西健二分享，日本近期興起的有趣工作叫「謝罪代行」，主要提供代客道歉服務；他與莎莎、郭彥均立刻在現場上演一段「道歉」橋段，讓大家體驗奇特行業的新鮮感。同時，節目中也探討日本面臨超高齡社會現象，因應孤獨死案件增高而產生的特殊清掃業，葛西健二表示：「這種公司老闆雖然希望生意越來越好，但他們認為這不是一件好事。」

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▲曲艾玲包辦家裡粗活。（圖／八大提供）



另外，聊起台灣人對工作抱持的態度，來自韓國的金金表示，在台灣做自己喜歡的工作會被別人羨慕，讓她感到非常開心，「在韓國大概30歲出頭的人，不去大企業上班，就會被覺得不正常，但台灣沒有人會這樣想。」此話一出讓莎莎有感而發，忍不住提及自己過往在烘焙創業的心路歷程。

▲金金提到韓國文化。（圖／八大提供）

莎莎說，在做烘焙時都很快樂，因此決定完成夢想開設咖啡廳，「但我覺得當興趣變成工作後會變得很痛苦，因為有些事會變成必須去做，而不是自己想做，所以心態轉換很重要！」

曲艾玲則分享在主持活動方面，台灣與美國的態度大不同；她說美國人分工細，工程人員及主持人的會議是分開的，會針對個人細節做討論，台灣人則是習慣集合各單位一起開會。對此郭彥均分享：「我們的文化是大家都要在一起、大家都聽到，如果出事的話大家一起承擔，文化不太一樣。」