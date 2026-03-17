劉樸舊疾復發「抱怨陳大天裝死」　委屈淚喊：誰來理解我

記者王靖淳／綜合報導

劉樸跟陳大天去年12月29日結婚，平時會透過社群記錄生活的她，今（17）日在IG限動發文透露自己的身體狀況亮紅燈，同時也忍不住抱怨另一半搞消失，讓她感到相當委屈，「誰來理解此刻拖著病體，還要獨自堅強的我。」

▲劉樸、陳大天去年結婚。（圖／翻攝自Instagram／pu_liu）

劉樸無奈表示，由於這陣子工作爆炸多，在長時間久站及跳舞，導致她過去開刀的脊椎不堪負荷，從大腿痛到小腿，甚至開始會腳麻，讓她相當心慌。最讓她不解的是，明明近期也沒有摔倒或撞擊，卻痛到如此嚴重的地步。面對舊疾可能復發的陰影，她不禁吐露內心的恐懼，直呼心裡超絕望，並崩潰直呼，自己真的不想再經歷一次開刀的痛苦。

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▲劉樸透露脊椎不堪負荷。（圖／翻攝自Instagram／pu_liu）

劉樸表示，自己晚上請假去看醫生，問了十幾家都沒有看診了，求醫過程頻頻碰壁。不過，更讓她感到心寒的其實是另一半的態度。在最需要陪伴與協助的脆弱時刻，她透露老公陳大天宛如人間蒸發，不但聯絡不上，甚至還裝死不接電話，「一個人面對痛苦真的超級委屈又崩潰，希望一切沒事。」

▲劉樸PO限動抱怨陳大天。（圖／翻攝自Instagram／pu_liu）

劉樸坦言，自己很少公開抱怨另一半，但她實在不解「為什麼男士們總是在需要的時候就會人間蒸發」，總是會用各種例如睡著、手機忘開機等理由來當藉口，甚至還要女方去單方面體諒他們，「好像只能當個成熟的大人理解對方，把情緒吞下去，多少有點委屈，那誰來理解此刻拖著病體，還要獨自堅強的我，嗚嗚嗚嗚。」