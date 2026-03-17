快訊／TWICE大巨蛋倒數4天「成員多賢宣布不來了」公司證實

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓人氣女團TWICE本週五將首度唱進台北大巨蛋，今日卻傳出令人揪心的消息，TWICE經紀公司JYP娛樂稍早發布官方聲明，證實成員多賢因骨折，確定將缺席後續的世界巡迴演出，等於本週台北場TWICE演唱會又要九缺一。

根據JYP聲明指出，多賢在巡演期間感到腳踝不適，就醫後發現是骨折，且傷勢比預期嚴重。為了能盡快回到粉絲面前，多賢這段時間一直邊穿護具、邊接受各種治療，展現了強大的意志力。然而，在經過醫療團隊評估後，考量到舞台表演包含大量高強度舞蹈，若強行登台恐導致傷勢惡化，最終決定以藝人健康為最優先考量，暫停其演藝活動。

公司透露，多賢本人直到最後一刻都抱持著「想上台與ONCE見面」的強烈渴望，但為了能達到完全康復，公司與多賢在深度討論後，決定聽從醫囑進行靜養。聲明中也向期待演出的粉絲表達誠摯歉意，並承諾會給予多賢最全面的支持，協助她早日回歸。TWICE 後續巡演行程將暫時以缺一人的形式繼續進行，公司表示多賢將在身體完全恢復後，才會重新加入巡演行列。

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▲▼ 多賢因傷缺席TWICE台北演唱會。（圖／翻攝多賢IG、TWICE X）

事實上，上個月韓媒報導，多賢在巡演初期的第一階段便發現腳踝出現異常，在美國期間也持續接受治療，在結束部分行程返抵南韓被診斷為「骨折」，因此取消出席自2月13日至3月7日舉行的北美巡迴演出。由於去年TWICE首次在高雄的演唱會，當時就少了同樣因健康因素缺席的彩瑛，這次多賢因傷缺席，讓不少粉絲遺憾之餘，也相當心疼多賢。