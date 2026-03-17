3歲看見好兄弟！靈魂療癒師童年遭家暴、性侵又被綁架　走過低谷翻轉人生

記者孟育民／台北報導

在YouTube累積近4萬粉絲的「先知遇見光」創辦人宋如珊（33老師），自稱從小就能看見「好兄弟」，並透過頻道分享天使與指導靈的概念，吸引不少關注。事實上，看似灑脫開朗的她，背後卻藏著一段充滿創傷與掙扎的成長歷程，也讓她走上如今這條與眾不同的人生道路。

▲33老師分享自己的人生故事。（圖／本人提供）

她回憶，自己不到3歲就開始看見「祂們」，還親暱地稱呼為「飄爺爺、飄奶奶」，稀鬆平常說：「我從小就知道我不是一個人，祂們陪我聊天的時間，其實比很多人類還多。」在父母長期缺席、奶奶忙於農務且忌諱談論靈異的環境下，她習慣將心事傾訴給這些「看不見的朋友」，更從沒感到困惑、恐懼，而是逐漸習慣與靈性世界共存，更時常受對方委託幫忙完成心願。

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然而童年並不平順，她在黑道父親的家暴環境中長大，母親離家後，國中便開始負擔房租，還要照顧年幼弟弟。考上高中卻因無力繳學費被迫放棄學業，之後與弟弟被送往寄養家庭，卻遭遇性侵。她坦言，當時指導靈雖提醒危險，「祂們沒有肉身，無法真正保護我，只能提醒不安全，祂們也不是24小時都在，通常是我走不下去的時候才會出現。」

她也曾因未聽從提醒鎖好門窗，遭父親債主綁架，讓她開始更加相信指導靈的存在。成年後的人生同樣波折，罹患腦瘤期間又遭遇前夫外遇與債務壓力，多重打擊幾乎讓她跌入谷底。回首過去，她坦言兒時最大的願望其實很簡單，「只希望能活下去。」

談到如何走過創傷，她不以「人生功課」形容，而是用料理比喻，「人生就像西班牙海鮮燉飯，需要很多材料慢慢燉煮才有味道。」她認為，每一段困難都能轉化為養分，「就像把綠豆煮成綠豆湯，可以清熱解毒。」

如今，她選擇將經歷化為力量。33老師在泰北清邁與緬甸邊境創辦SFC（Shine for Children）學校，幫助無國籍的長頸族孩童與當地學童學習中英文，更神奇是，有這個想法源於20年前突然看見的畫面，「我看到自己在樹下帶小孩說故事，旁邊有教室。」起出她並不明白是何意，直到去年因緣際會下，才理解自己被賦予的任務。

她透露，目前學生年齡介於8至19歲，不收學費並提供餐食，每月開銷達六位數，主要由她與親友及個人善款支撐。她說：「我希望這不是別人來做善事，而是屬於他們的地方。」她期盼孩子未來能回來教導下一代，形成善的循環。

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