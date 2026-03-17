金賽綸遺屬驚傳輕生！　友控金秀賢「反咬假消息」：道歉百次都不夠

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓已故演員金賽綸和男星金秀賢的風波未平，男方律師日前才出庭進行二次辯論，沒想到，金賽綸的遺屬14日就驚傳在自宅試圖輕生，目前情況嚴重。對此，金賽綸方的友人憤慨指控金秀賢不僅拒絕道歉，還控告家屬偽造證據，導致遺屬身心俱疲、多次尋短。

▲金賽綸遺屬和金秀賢的官司仍在進行中。（圖／翻攝自金賽綸、金秀賢IG）

根據韓媒《Newdaily》報導，金賽綸的遺作《我們每天每天》於日前上映，其家屬原計劃參加團體觀影活動，卻其中一名遺屬卻在數日前試圖輕生而缺席。金賽綸方友人痛心表示，家屬唯一的期望是金秀賢能承認所有事實關係、並向故人誠心道歉，沒想到男方律師竟主張證據是偽造的，帶來無法抹滅的痛苦。

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友人更透露，兩年前因男方否認戀情，讓故人的存在遭到否定，且在償還事故費用時又受到二度傷害，感嘆：「這本是道歉千百次都不夠的情況，反而將遺屬當作罪犯對待，實在令人啞然失口。」友人也憂心地表示，遺屬已多次嘗試極端選擇，「目前情況非常嚴重」，強烈呼籲網友立即停止在對家屬的指責與侮辱行為。

▲金秀賢方日前出庭再次否認於女方未成年時交往。（圖／翻攝自金賽綸、金秀賢IG）

金賽綸於2025年2月離世，留下的除了遺作，還有至今未解的恩怨糾紛。此前，金賽綸的家屬主張金賽綸從15歲（2016年）起，便與金秀賢維持5年戀情，涉及《兒童福利法》爭議；金秀賢方則強硬反駁，稱是在女方成年後的2019年才交往，並對家屬提起高達120億韓幣（約新台幣2.8億元）的損害賠償訴訟。家屬隨後也以誣告罪名提出反訴，雙方在法庭上僵持不下。

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