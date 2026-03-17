BTS V任品牌大使視覺亮相　李雅英黃宣也將現身

記者葉文正／台北報導

2026「Coke！暢快嗨肉祭」重磅宣布由BTS V擔任「可口可樂」品牌大使，現場設有寵粉專屬「V」型入口意象，設置滿滿BTS V視覺裝置，完成指定任務，還可兌換BTS V限量獨家周邊，結合音樂、潮流與美食，打造全台最受矚目的暢快美食盛會！

▲黃宣(左起)李雅英與美麗本人將出席活動。（圖／可口可樂提供）

品牌表示，3月27日開幕首日，「可口可樂」也特邀品牌好友李雅英、YELLOW 黃宣與美麗本人現身同樂，與消費者一同為「暢快嗨肉祭」揭開序幕。

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▲BTS V接下代言。（圖／可口可樂提供）

第二屆「暢快嗨肉祭」升級，集結超過30間人氣肉食料理品牌，打造旗艦規格肉食派對，活動現場「可口可樂」與各大餐飲品牌共同推出活動限定餐點，凡購買現場攤位、餐車之套餐，即可於「嗨Coke！暢飲區」兌換免費「可口可樂」ZERO SUGAR玻璃瓶一瓶，完成指定任務，可再領取「可口可樂」曲線杯一只。

3月27日活動首日，品牌更將邀請品牌好友李雅英、YELLOW 黃宣、美麗本人蒞臨現場共襄盛舉，重現廣告中的洗腦舞步，更將藉由精彩的舞台互動，邀請消費者一同感受「暢快吃肉更嗨」的暢爽魅力。

除了人氣美食，今年「可口可樂」更於「Coke！暢快嗨肉祭」現場，設置以「可口可樂」品牌大使BTS V為靈感的「V」型入口長廊，以巨型燈箱，營造吸睛、震撼的沉浸式體驗，不僅如此，只要於活動現場完成指定任務，更可獲得BTS V 專屬周邊好禮。