告五人不到2年「兩度前進澳洲開唱」太狂！　還間接同台披頭四

記者蔡琛儀／台北報導

天團告五人展開「Accusefive告五人《Run,Run,Run!黑夜狂奔》2026世界巡演」，持續在各地LiveHouse開唱。歌迷敲碗成功後，三人相隔近2年二度前往澳洲，在墨爾本與雪梨開唱，並帶著在艾比路錄音室完成的音樂作品與當地歌迷分享。得知披頭四曾在1964年於墨爾本FestivalHall演出，三人笑說：「那我們也算同台了！」

▲告五人二度前往墨爾本與雪梨開唱。（圖／相信音樂提供）

這也是告五人農曆春節後展開的首場巡演，距離上次來澳洲已相隔兩年。三人透露很喜歡當地生活節奏，台下歌迷更熱情大喊要他們「住下來」。舞台也藏有澳洲限定巧思，不僅畫面出現城市意象，鼓手哲謙還把袋鼠玩偶放在鼓組上，為演出增添趣味。

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演唱會最熱鬧的點歌環節同樣掀起高潮，墨爾本場加碼帶來〈不具名的花〉、〈我以為你不會出現〉、〈一念之間〉與〈愛在夏天〉，雪梨場則演唱〈愛在夏天〉、哲謙獻唱〈運氣來得若有似無〉以及〈在這座城市遺失了你〉，全場大合唱聲浪席捲港灣。

▲▼告五人趁空旅遊。（圖／相信音樂提供）

墨爾本場則出現歌迷自製「澳洲版點歌牌」，寫上袋鼠、無尾熊等動物英文名稱，讓雲安帶領全場念單字。看到「Quokka」時，犬青突然唱起〈Queencard〉諧音梗，全場笑翻；她還大方表示自己很愛澳洲經典抹醬VEGEMITE，讓歌迷驚呼連連。