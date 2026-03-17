蔡依林廈門開唱「3道具突失控」！　驚險畫面曝光粉嚇傻

▲蔡依林展開世界巡演。（圖／資料照，記者周宸亘攝）



記者翁子涵／綜合報導

蔡依林上週末帶著「PLEASURE」世界巡迴演唱會到廈門演出，多項道具機關卻接連出現異常，包括「愉悅之舟」反覆前後晃動、「真相之書」突發傾斜外翻，以及時鐘轉盤疑似出現故障，讓她數度受到驚嚇，所幸她臨場應變得宜，最終仍順利完成整場演出，但過程中的驚險畫面也讓粉絲看得相當緊張。

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▲▼ 蔡依林廈門場演出道具出狀況。（圖／翻攝自小紅書）



演唱會開場時，蔡依林乘坐「愉悅之舟」繞場與觀眾互動，不過船體升起時卻頻頻晃動，她只好臨時取消原先設計的舞蹈動作，改以扶住支撐物維持平衡；接著在演唱〈Fish Love〉時，搭配會自動翻頁的巨型裝置「真相之書」，未料歌曲接近尾聲時，道具突然大幅傾斜並外翻，她一度失去重心，隨即伸手抓住支撐點穩住身體，並冷靜完成演出，從現場畫面可見，工作人員也在第一時間趕往裝置區域進行檢查。

而在演唱經典歌曲〈妥協〉時，她登上大型時鐘道具，再度出現機關異常晃動，突如其來的狀況讓她當場一驚，馬上穩住重心，也讓台下觀眾捏了一把冷汗，演出結束後，不少粉絲在社群平台留言關心，雖然感嘆道具狀況不少，但也慶幸蔡依林人沒事最重要。

