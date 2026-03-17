南港北流旁「8棟大樓建案」被拍成紀錄片！地下20層樓工程全公開

記者黃庠棻／台北報導

當極端氣候、地震成為日常，建築不再只是追求「不倒」，而是必須回答一個更艱難的問題「它能否在數十年甚至百年後，仍守住人們的安全與生活？」Discovery頻道《建築巨擘：世界明珠》歷時六年、深入工程現場，紀錄一份最純粹的「安全信念」如何引導工程團隊一路試圖突破技術限制，打造出世界級的住宅建築典範。

▲紀錄片《建築巨擘：世界明珠》。（圖／Discovery提供）



《建築巨擘：世界明珠》將於3月25日星期三晚間9點於Discovery頻道台灣首播，並於4月10日起陸續於東南亞及日本播映，邀觀眾共同見證這座以「百年安全」為目標而誕生的住宅建築，就在台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲紀錄片《建築巨擘：世界明珠》。（圖／Discovery提供）



極端環境下，以最高安全思維挑戰住宅新標準

台灣位處地震帶，同時也是全球劇烈降雨及風災發生最頻繁的地區之一。面對這樣的自然條件，世界明珠將「安全」視為不可妥協的核心價值，以比一般住宅更高的安全標準打造，將通常出現在公共建設與極端風險場域的技術，導入日常居住空間，以「最高規格」為唯一基準，挑戰住宅安全的極限。



世界明珠坐落於南港，所在的台北盆地沉積層地質鬆軟，容易受到地震影響。這部全新紀錄片探討了如何運用科技讓建築能在地震中穩固站立，並記錄工程團隊耗時一年打造相當於「地下二十層樓」（＞60公尺）的基椿工程。

▲紀錄片《建築巨擘：世界明珠》。（圖／Discovery提供）

將建物扎根於地表下約40公尺以下的堅硬岩層中，運用220根直徑 2.8公尺的巨型基樁鑽掘貫入岩盤8~24公尺，由外而內、從上至下有效連結連續壁、地下室結構、基樁及岩盤，形成穩固基礎，使建築耐震能力達 0.41G，可對應七級劇震。觀眾也能看見這棟建築如何將「功能韌性」置於優先地位，讓建築在強震後仍能正常使用。

▲紀錄片《建築巨擘：世界明珠》。（圖／Discovery提供）



節目也記錄了高強度的抗風設計。以一般颱風假標準而言，最大陣風達9 級、每秒約20公尺，即可能吹倒機車、折斷樹枝；而世界明珠的結構可承受17級、每秒60公尺以上的極端風速。這是透過採用厚達4公分、超過一般強化玻璃兩倍厚度的多層強化玻璃達成。

節目中訪問了多位專家分享具體施工細節，包括花崗岩板材以「結構化固定」方式直接連接鋼骨，避免極端氣候時外牆剝落。另有近800組高阻尼制震壁在建築內部，有效降低地震與強風引起的晃動。

▲紀錄片《建築巨擘：世界明珠》。（圖／Discovery提供）



從地底到高空：六年拍攝逐層揭開建築的「肌肉」

Discovery頻道完整鏡頭記錄這場工程挑戰，楊守義導演分享「六年拍攝，就像剝洋蔥，一層一層揭開這座建築的秘密。現在大家看到的是外觀，但真正最讓人敬佩的，是隱藏在裡面的『肌肉』。」

▲紀錄片《建築巨擘：世界明珠》。（圖／Discovery提供）



從打椿、主結構到帷幕裝修的每一個階段，工程團隊為確保每一項設計能在現實中被證實，使用多個專用實驗空間，進行全尺寸實測與破壞性測試，包含：外牆結構、制震系統、風壓、雨密、氣密、結構位移與耐久性，每一項測試都以「最極端條件」作為標準，從模型推演到實驗室，再回到工地反覆驗證。

▲紀錄片《建築巨擘：世界明珠》。（圖／Discovery提供）



這些繁複且耗時的工程，不是為了炫技，而是源自一個簡單的理念，讓住在裡面的人真正安心。南港輪胎榮譽董事長林學圃表示這從來不只是一項建築工程，而是一個必須能守護家人、承載世代的「家」。他說「我相信無形的價值，才是最大的價值。正是這樣的信念，讓安全得以擺脫冷冰冰的工程數據，成為一種不能退讓的承諾。」

▲紀錄片《建築巨擘：世界明珠》。（圖／Discovery提供）



以百年為尺度，為城市留下可被信任的家

這部紀錄片不只包含了建築，也映照了南港從工業區轉型為新興生活圈的變遷，而世界明珠正誕生在這座城市，從設計初期便以「世代傳承」為目標，期望在快速變動的時代裡，留下能經得起時間考驗的住宅典範。