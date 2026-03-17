不止謝金燕、milet　羅百吉回來了...合體愛妻登上大港開唱！

記者蔡琛儀／台北報導

2026大港開唱本週末將在高雄駁二藝術特區登場，兩天集結超過百組演出陣容，來自日本、韓國、美國、法國、德國、芬蘭等地音樂人齊聚港邊。現場規劃12座舞台，包括「南霸天」、「女神龍」、「海龍王」等主舞台輪番開唱，見證大港走過20年的規模與能量。

▲羅百吉將和老婆「寶貝」合體演出（圖／出日音樂提供）

除了音樂演出，派對舞台MEGAGALA也將回歸，由「宅幫戰隊」打造學園祭風格舞會，羅百吉與老婆「寶貝」合體演出Y2K金曲。舞台更結合爵士、嘻哈與電音元素，打造屬於大港的多元音樂派對。

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今年大港開唱邀請18組海外嘉賓，日本創作歌手milet、AiNATHEEND，以及車庫搖滾樂團TheBirthday都將登台。歐洲部分則找來法國NOVELISTS、TSS與德國AVRALIZE帶來金屬之聲，芬蘭歌手Käärijä更將以首日壓軸之姿轟炸舞台。

▲初代「大港女神」謝金燕將回歸。（圖／出日音樂提供）

每年備受期待的跨世代合作也再度登場，資深藝人陽帆、陳亞蘭將分別與怕胖團、血肉果汁機同台演出，展現不同世代的音樂碰撞。謝金燕則頂著「初代大港女神」光環回歸舞台，預告將準備驚喜橋段，掀起音樂祭話題。

今年適逢大港20周年，活動也首度推出前夜祭「有塩人大舞台」，於鹽埕第一公有市場周邊展開街區派對。從在地樂團、社區演出到音樂人林強壓軸打碟，整場活動免費開放，為年度音樂盛會提前暖身。

▲▼陳亞蘭、陽帆登上大港舞台。（圖／出日音樂提供）