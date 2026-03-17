「爵對有春」4月連假登場！　16組超狂國際卡司曝光

▲ 歌手高真TRU將參與爵士音樂主題活動「爵對有春」。（圖／高流提供）



記者翁子涵／台北報導

由高雄流行音樂中心打造的爵士音樂主題活動「爵對有春」，將於清明連假4月3日至4月6日在高流音浪塔與海風廣場再度搖擺登場，邁入第四屆的「爵對有春」將以全新企劃結合音樂、野餐與露天電影院三大主題，集結16組國內外爵士樂團與流行歌手現場演出，規劃4部以「熱愛生活」為主題的超人氣電影片單，同時匯聚超過80攤特色品牌市集，並在演出間安排許多互動遊戲。

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▲▼ 薛詒丹、台灣薩克斯風演奏家謝明諺都將接力演出。（圖／高流提供）



本屆「爵對有春」的音樂演出延續去年雙舞台形式，兩日集結16組國內外爵士樂團與流行音樂人輪番獻藝，邀請日本自由即興鋼琴代表人物Suga Dairo與台灣薩克斯風演奏家謝明諺再度默契合奏；來自阿根廷的明馬丁拉丁三重奏將帶來最熱情自由的拉丁爵士；韓國爵士樂壇代表性鼓手Bomi Choi將與台灣歌手Celine Shue徐席琳同台演出，以及紐約貝斯手郝東東領軍的CLUBS黑梅花俱樂部，也將跨越中央山脈為「爵對有春」演奏限定曲目，展現濃厚國際文化交流色彩。

其他重量級卡司還包括Aivee Hsu Quartet、羅妍婷四重奏、aDAN薛詒丹、爵式人聲樂團、遇見喬安娜樂團以及高真 TRU等；2樓「爵式」舞台則由爵式東方、何彥霆三重奏、EDWF、3 Elements、蔡定揚&方鏡興與琴鼓雙響砲接力演出，讓不同風格的爵士樂在同一園區中自由流動，睽違三年再度回到爵對有春舞台的aDAN薛詒丹特別透露：「特地為了春天精挑細選自己也非常喜歡的爵士經典曲目。」