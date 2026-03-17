台劇女星日本出意外「血染白雪」驚悚畫面曝　沒帶滑雪鏡用臉急煞

記者黃庠棻／台北報導

38歲甜美女星黃薇渟曾在大愛劇《我們六個》飾演扛起家計的大姐「秋伶」，自然不做作的演技讓許多觀眾相當感動。日前她與友人到日本看經典賽，支持中華隊，接著到滑雪勝地二世谷滑雪，沒想到卻驚傳意外，當場血濺一地。

▲黃薇渟演出《我們六個》受到觀眾喜愛。（圖／記者鄭毓齡攝）

黃薇渟在社群網站上分享近日到日本滑雪的過程，因為本身太過力求進步，卻因為控制滑雪板的能力不足、滑雪卡刃，整個人直接噴飛，往前趴的時候頭撞到地板，加上沒有帶滑雪鏡，最終只能用右臉「剎車」，當下她心想「慘了，不會吧！」立刻摸一下右邊鼻子就開始噴血了。

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▲黃薇渟演出《我們六個》受到觀眾喜愛。（圖／記者鄭毓齡攝）

雖然摸到鼻子噴血，但黃薇渟害怕丟臉所以不敢抬頭，直言「我噴血的時候一直把臉趴在地上，臉一直沾血」，之後她默默招手向教練求救，不過當下雪友們沒人帶衛生紙，最後「剛好有個雪友有衛生棉，我就塞著日用衛生棉止血。」因為太糗，她還一度拿雪塞鼻子，想加速止血。

▲黃薇渟在北海道滑雪出意外。（圖／翻攝自黃薇渟IG）

起身之後，黃薇渟第一時間擔心的是「鼻子有歪嗎？」所幸當下無事。止血後，她甚至還想塞著衛生棉繼續滑，被教練強制要求休息吃午餐；休息時她突然有些心酸，不過想哭的點卻是「覺得自己終於可以不用那麼逞強，什麼事都要做那麼好。」

▲黃薇渟在北海道滑雪出意外。（圖／翻攝自黃薇渟IG）

最後，黃薇渟慶幸北海道的雪是軟的「這其實很危險，因為這幾天日本的雪非常硬，我是剛好到北海道，雪是軟的，不然我真的可能…」她感謝老天爺保佑，自嘲「看來我滑雪也是用生命學的。」目前她人已經回到台北，鼻骨有些疼痛，而眼皮這幾天浮出淡淡黃色瘀青「我以為是我過度操勞，後來發現是因為摔倒的時候用右臉煞車，但三天後才浮現，代表撞得很深。」