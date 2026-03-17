《回到未來3》男星過世！　妻子證實「術後併發症」享壽89歲

記者蔡宜芳／綜合報導

好萊塢性格男星麥特·克拉克（Matt Clark）曾演出《回到未來III》與多部經典西部片，與克林伊斯威特（Clint Eastwood）等大咖同台，是影壇極具代表性的熟面孔。他在17日驚傳辭世，享壽89歲，其妻子也對外證實消息。

▲麥特克拉克在《回到未來III》中飾演酒保。（圖／翻攝自YouTube）

麥特·克拉克的妻子莎朗·梅斯（Sharon Mays），近日向媒體證實克拉克於15日在德州奧斯汀的家中，因背部手術後的併發症，安詳去世。克拉克最廣為人知的角色之一，是在《回到未來III》中飾演舊西部的酒保，此外，他也在《黑獄風雲》中飾演監獄辦事員，以及在情境喜劇《優雅從容》（Grace Under Fire）中固定演出，展現極其深厚的表演功力。

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克拉克的演藝生涯從1960年代延伸至2000年代，尤其擅長西部片類型，曾參與《猛虎過山》（Jeremiah Johnson）、《不法之徒》（The Outlaw Josey Wales）及《比利小子》（Pat Garrett & Billy the Kid）等大片，並與克林·伊斯威特、約翰·韋恩（John Wayne）等傳奇巨星多次同台。

除了大銀幕，克拉克在電視圈也極受歡迎，作品橫跨《大淘金》（Bonanza）、《功夫》（Kung Fu）與《朝代》（Dynasty）等經典系列。他不追求主角光環，卻能賦予每個小人物靈魂，多年來，他紮實的演技橫跨數個世代，成為好萊塢不可或缺的重要存在。

在家人眼中，克拉克是一位「演員中的演員」，他熱愛這門手藝且態度敬業，但對於「成名幾乎沒有興趣」。比起追逐名利，他更珍惜與那些同樣專業且「對家庭有著堅定承諾」的同事共事。