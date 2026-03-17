田舞陽自揭隱疾「急動2手術」　術後鼻血狂流：真的痛苦

記者王靖淳／綜合報導

巴西混血男星田舞陽因參與節目《2分之一強》在台灣打開知名度，15日他無預警在PO出自拍照，透露自己隔天要動手術，內容曝光後，引來大批網友關心。為此，他昨（16）日再度透過社群發文，親自揭曉自己必須動刀的真實原因。

▲田舞陽。（圖／翻攝自Instagram／tienuyan）

田舞陽坦言，其實自己從小就無法好好地呼吸，深受嚴重的鼻中隔彎曲與下鼻甲狀況不佳所苦，經過考慮之後，才終於下定決心，接受鼻中膈鼻道成形術及下鼻甲減容術。他回憶手術過程，透露整個開刀時間大約花了30到40分鐘，而且在這段期間內他是醒著的。雖然手術過程順利，但田舞陽無奈地表示，目前他的鼻子左右兩側都塞滿東西，無法用鼻子呼吸，甚至還面臨一直流鼻血的窘境，「真的有一點痛苦。」

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▲田舞陽PO文報平安。（圖／翻攝自Instagram／tienuyan）

田舞陽表示，因為術後一直流血，在評估下只好多住一天觀察，他形容現在「整個臉感覺腫腫悶悶，有一點頭痛」，而最讓他崩潰的，莫過於睡覺時只能用嘴巴呼吸，這讓他不禁苦笑預告，看來在未來的1到2個禮拜內，每天會睡眠不足，復原之路相當艱辛。