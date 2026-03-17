三上悠亞來台「對街道吐真實想法」！被拍0偽裝…露雙肩引3.3萬人朝聖

記者潘慧中／綜合報導

日本人氣女神三上悠亞2023年8月宣布引退AV界後，2025年底證實加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，令許多台灣粉絲又驚又喜。近日格外引起討論的是，她上傳了一系列在台灣街頭取景的照片，至今已吸引3.3萬人按讚！

▲三上悠亞打卡台灣。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



照片中可以看見，三上悠亞特別挑選了充滿濃厚台灣在地氣息的巷弄作為背景，無論是有著鐵窗花與冷氣主機的老舊公寓、停滿機車的街道，都成了她鏡頭下的美麗風景，「台灣的街道充滿復古風情，真的很可愛。」

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▲三上悠亞稱讚台灣的街道充滿復古風情。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



在這組街拍照中，三上悠亞的穿搭同樣是一大亮點。她身穿一件深灰色條紋的連身寬褲，上半身拼接了極具層次感的白色荷葉邊平口設計，大方露出白皙的肩頸線條。她斜揹著一個黑色包包，腳踩白色厚底休閒鞋，造型甜美又不失時尚感。

▲▼三上悠亞完全沒有偽裝。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



除了白天漫步於充滿復古風味的街頭，三上悠亞也分享了一張風格截然不同的絕美夜景照。畫面中，她坐在大片落地窗旁，和身後閃耀的建築物合影，更加散發出優雅迷人的成熟氣質。

▲三上悠亞吃美食看美景。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）