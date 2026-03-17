女歌手當眾認失戀！　「我還在等待」告白揭心碎內幕

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手JOYCE就以斯於15日晚間舉辦首張專輯專場「才華換桃花」，一開場便以甜美率性造型驚艷登場，隨著〈妳和吉他〉旋律響起正式揭開序幕。她坦言不少人問自己會不會緊張，但仍以穩健台風與感染力十足的歌聲，帶領全場進入屬於她的音樂世界。

▲JOYCE 就以斯首場專輯專場「才華換桃花」。（圖／瓢蟲音樂提供）

演出中JOYCE也分享多首創作背後的故事。她透露戀愛後寫下的歌曲是〈你的模樣〉，而〈無限等待〉則來自失戀後的心境，坦言有時以為自己已經走出過去，其實心裡仍在等待那個人，「那一刻我承認了，其實我還在等待。」真誠剖白也讓不少歌迷深有共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唱到〈就算覺得今天很難受〉時，她談起製作專輯時的心境轉變，過去習慣把難過寫得很快樂，這次卻學會誠實面對脆弱，「難過的時候就讓他難過吧。」她也推薦專輯後半段歌曲，雖然不一定最朗朗上口，但希望能在歌迷需要安慰時帶來力量。

▲JOYCE 就以斯請到李權哲擔任嘉賓。（圖／瓢蟲音樂提供）

演出亮點不斷，金曲才子李權哲驚喜現身，兩人合唱〈靠很近〉並加碼演唱〈AtLast〉，還首唱新歌〈THC〉掀起高潮。JOYCE也分享家人一路支持，坦言許多勇氣來自母親，最後以寫給媽媽的〈不怕孤寂〉與歌迷大合唱〈都是weather你〉，為專場畫下溫暖句點。