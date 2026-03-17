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神作《夜班經理》改編華語版！　「彭于晏戰劉青雲」最新卡司超狂

記者黃庠棻／台北報導

屢獲殊榮的獨立製作公司 The Ink Factory（代表作《此生如鴿：間諜小說大師勒卡雷》《女鼓手》）正式釋出華語版《夜班經理》全新主演陣容。這部備受期待的12集45分鐘鉅作，改編自其享譽國際、屢奪大獎的同名經典影集，強大卡司再加碼，憑實力派演員陣容與高質感製作規格，劍指華語諜戰劇頂峰。

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

繼早前公布由彭于晏、劉青雲、梁洛施與李若彤領銜主演後，本波新公布的演員陣容再添強度，包含曾演過《刑事偵緝檔案》、《縱橫四海》的陶大宇，在片中飾演全新原創角色江來發，為劇中核心反派郭禮儒（劉青雲飾）的舅父。

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值得一提的是，陶大宇與早前官宣的領銜主演劉青雲，為1983年無線藝員訓練班同期同學，此次是兩人時隔近35年首度同台合作，老戲骨聯手飆戲，堪稱「港劇觀眾青春回憶殺」，話題度拉滿；馬來西亞實力演員李銘忠憑《台灣犯罪故事》榮獲 2024 年亞洲電視大獎最佳男主角，今次飾演賴志強，是郭禮儒身邊忠心耿耿的左右手兼安全顧問。

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

香港新生代人氣演員歐鎮灝則飾演全新原創角色 Franco，身為賴志強的兒子，亦是郭禮儒核心犯罪團伙的重要成員，新生代演技潛力備受矚目；擁有哥斯達黎加華裔血統、多才多藝的香港藝人盧慧敏於劇集首集出演關鍵角色阿寶。

盧慧敏與主角陳通（彭于晏飾）有著不為人知的過往連結，亦是推動陳通展開臥底行動的核心關鍵人物。盧慧敏歌影視三棲發展順利，既是香港影壇新寵，去年更進軍樂壇，一連推出四首個人作品，並於多個音樂頒獎典禮獲獎，備受業界期待。

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

另一位特別出演的香港演員吳嘉龍，為香港傳奇演員吳耀漢之子，飾演 Harry Garrigan（代號「Happy Joe」），一名背負黑暗秘密的愛爾蘭影子特工，他與陳通之間的複雜關係，為劇集增添更多戲劇張力與懸疑感。值得一提的是，盧惠敏與吳嘉龍過往均曾與彭于晏有過合作，默契十足，相信將為群戲帶來更出色的化學效應。

原著小說中Leonard Burr一角，於本華語版改為女性角色霍敏兒（原版由 Olivia Colman飾演，本作由李若彤飾），其所帶領的廉政公署（ICAC）團隊成員亦正式公布，包含香港演員陸駿光飾演文泰、朱天飾演 Ricky、鄧濤飾演百惠，三人均飾演香港廉政公署調查員。

其中，鄧濤近期憑《女孩不平凡》榮獲金馬獎最佳女配角提名，並入圍即將揭曉的香港電影金像獎最佳女配角，演技備受業界與觀眾雙重肯定，實力不容小覷。

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

李銘忠第一次演出港劇，表示「這是入行以來第一次參與的港製影集，也有幸和眾多少年時期只能在電視熒幕上看見的演員一起工作，接到邀約時非常的興奮和期待。整個拍攝從戰戰兢兢的狀態到放鬆自在的狀態，過程中吸收了不少的養份，工作的非常的開心。到了現在還無法相信這一切真的發生過。」

而首度與劉青雲合作，李銘忠笑說「青雲哥是一個很內斂的演員，拍攝時氣場也很強，常常在拍攝現場會丟出很多大家都沒想過的點子。其實他也是很愛笑的，常常會出乎意料地說一些笑梗，這點大大的讓我很放鬆，很喜歡這樣的氛圍。」

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

雖然仰慕劉青雲，但其實李銘忠私下還沒有與偶像太過親近，直言「偶爾在只有兩個人的戲時，還是會覺得氣氛有點乾，而我悶騷的性格不知道應該開話題，所以常常我們兩個的現場很安靜。 青雲哥是我在演藝生涯中『最想合作演員』名單中的前三名，所以這次的合作，我非常珍惜，時時刻刻都在偷師。」

《夜班經理》輾轉香港、澳門、曼谷、北碧府及布吉取景，將勒卡雷的經典小說重塑為橫跨亞洲的諜戰驚悚鉅作。曼谷翡冷翠酒店的夜班經理陳通（彭于晏飾），表面溫文爾雅，背後卻隱藏著一段源自香港白崗羈留中心的黑暗過往，這段充滿背叛與失去的經歷，塑造了他內斂隱忍的性格。

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

▲《夜班經理》主演陣容包括彭于晏、劉青雲、梁洛施、李若彤、陶大宇、李銘忠、歐鎮灝等人。（圖／THE INK FACTORY提供）

當商業大佬郭禮儒（劉青雲飾）涉嫌非法軍火交易的證據曝光，陳通受廉政公署鐵腕調查員霍敏兒（李若彤飾）招募，潛入郭禮儒的商業帝國，企圖獲取核心罪證。在此過程中，他與郭禮儒的女友張雪（梁洛施飾）的關係日漸複雜，這段難以割捨的情感，令陳通的臥底行動陷入前所未有的危機。深陷欺騙、道德與報復的三重漩渦，陳通必須直面過往創傷，在徹底迷失自我前，做出改變命運的艱難抉擇。

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