《逐玉》被抓包穿幫鏡頭！　阿伯假吃饅頭、大婚戲她戴口罩全露餡

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《逐玉》在海內外串流平台同步播出，其中在台灣Netflix、iQIYI、WeTV都是收視第一，在Netflix自播出以來更是連續10天日榜冠軍。該劇原本是日更兩集，自昨日（16）改為周一至周五單更一集，追劇數量減半的觀眾因為有了多餘時間，結果接連發現劇中出現數個穿幫鏡頭，笑虧劇集「單更出事了吧」！

▲《逐玉》討論熱度逐日升高，網友蕊劇挖出穿幫鏡頭。（圖／翻攝自微博）

根據大陸網友截圖，包括華麗的婚服內襯疑似出現標籤。男女主角婚禮戲，出現女臨演戴口罩。或是女主角長玉與鄰居趙大娘深夜聊天，屋內竟然有一名戴眼鏡的男子在低頭看平板，被推測是工作人員入鏡。劇中酒樓附設開滷肉店，追劇網友發現灶台下有瓦斯爐。還有搬石修水壩的臨演阿伯，被發現假吃饅頭。

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▲網友發現婚服有標籤。（圖／翻攝自微博）

▲男女主角大婚戲出現有人戴口罩。（圖／翻攝自小紅書）



▲女主角與鄰居大娘聊天，屋裡有眼鏡男低頭看平板。（圖／翻攝自網路）



▲滷肉店被發現瓦斯爐。（圖／翻攝自小紅書）

▲臨演阿伯假吃饅頭。（圖／翻攝自小紅書）

這波追劇找穿幫的熱潮衝上微博熱搜，有網友嚴肅批評，劇集剪輯不夠謹慎，「像剛安裝剪映了的編導學生剪的」。另一派網友幽默笑虧「誰看誰笑瘋」、「單更的副作用是培養了一群『雷文霍克』（微生物學家，意指觀察細微）觀眾！」