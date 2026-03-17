畢書盡獻唱媽祖遶境主題曲！　進香畫面全靠想像

▲畢書盡和郭家瑋為電影獻唱主題曲。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

人文宗教電影《農曆三月二十三》邀請Bii畢書盡獻唱主題曲〈半途中〉，以及創作新秀TREVOR郭家瑋演唱〈常與非常的我〉，歌曲都展現「團結、守護、同行」的信仰精神，經各體系宮廟主委一致決議，正式成為今年度朝天宮進香、北港媽遶境、白沙屯媽祖進香與大甲媽遶境等重要遶境盛事之音樂主題曲和加油曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲畢書盡和郭家瑋新歌展現「團結、守護、同行」的信仰精神。（圖／索尼音樂提供）



Bii表示在試煉與迷惘之中仍然願意向前的勇氣，希望透過歌聲轉化為旋律，陪伴每一位尚未抵達、卻依然選擇前行的人，在半途中看見光，在錄音時，他將自己想像成走在進香路上的人，在人群之中前行，心裡卻各自承載著困境與掙扎。

郭家瑋演唱的〈常與非常的我〉也是由張簡君偉詞曲創作並親自製作，歌詞以精準而帶著張力的筆觸，刻畫人在虛幻與現實之間反覆拉扯的狀態。錄音配唱時，郭家瑋將自己投射在一段沒有盡頭的公路上，那是一趟未知的旅程，如同人生的考驗與成長。他坦言主歌的流動與副歌高聲部的突破，是整首歌最困難的挑戰，卻也是最暢快的釋放，而他成功詮釋後說：「當旋律從壓抑走向昂揚，那份突破不只是技巧的完成，而是一種自我確認。」

