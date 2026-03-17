炎亞綸化身獨居男子領養老貓！　感性吐心聲：教我成為有溫度的人

▲ 炎亞綸推出新歌〈家庭會議〉。（圖／晴空鳥提供）



記者翁子涵／台北報導

炎亞綸於去年11月生日無預警上架新專輯《IKIGAI》10首歌曲，28日也將在高雄高流海音館舉辦巡演，他表示正在努力調整身體狀態與聲音：「因為這次演唱會有嘉賓，也有舞蹈，所以壓力其實滿大的，而且準備時間不到一個月，希望可以把聲音跟狀態調整到最好的位置。畢竟大家來演唱會最重要的還是聽歌、聽音樂。」並搶先曝光嘉賓是李國毅。

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▲▼ 炎亞綸MV化身獨居男子領養老貓。（圖／晴空鳥提供）



首支新歌MV〈家庭會議〉也正式上架，MV中由炎亞綸飾演一名獨居男子，領養了一隻沒有人願意帶走的老貓。故事透過奇幻視角描繪人與毛小孩之間的情感連結，從日常相處與陪伴出發，呈現出人與寵物之間微妙而溫暖的關係。炎亞綸透露自己一直很希望能在生活的點滴裡留下特別的記錄，尤其是與毛小孩之間的情感。「毛小孩其實用盡牠們的一生陪伴我們，我從牠們身上學到很多事情，包括細心、如何照顧一個生命的方法，還有怎麼成為一個更有溫度的人。」

談到MV的內容討論過程，炎亞綸笑說其實沒有太艱難的討論，因為參與專輯製作的團隊幾乎每個人都有毛小孩，大家對寵物都有共鳴。在有毛小孩陪伴的世界裡，很多關於情感與互動的細節，很自然就能形成共識。透過這支MV，也能看到人類投射在貓咪身上的情感，以及貓咪回應主人的溫暖行為。

對於MV中從「你救了牠」到最後變成「牠接納了你」的設定，炎亞綸認為這是在強調關係之間的能量互動。他表示很多人會急著和寵物建立親密關係，但信任需要時間培養，「即使你救援了一隻小貓、把牠帶回家，牠也需要時間放下恐懼。」他也認為很多關係與緣分其實強求不來，就像選擇毛小孩一樣，「有的人可以養很多隻，有的人可能一隻就已經是全部了，一切都很看機緣。」

