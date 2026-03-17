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11歲童星育幼院遭霸凌「社工只想息事寧人」　新片《失樂園》藏洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

育幼院議題與兒少犯罪電影《失樂園》，部分取材自報導者的《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》，由蔡銀娟執導及編劇，李志薔、李怡芳監製，范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧領銜主演，林暉閔、李夢苡樺、朱芷瑩特別演出。影片聚焦育幼院中的孩子、陪伴他們成長的社工，以及年滿18歲必須離院、辛苦自力更生的年輕人，描繪他們在現實壓力下所面臨的艱難處境，有人奮力求生，也有人逐步沉淪。

▲電影《失樂園》主視覺曝光。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲電影《失樂園》主視覺曝光。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

《失樂園》今（17）日公布主視覺海報，海報以深藍色天空為主調，一隻被繩子懸吊的小熊玩偶高掛空中，象徵情緒失落與生命艱困、窒息的意象；畫面中央是一名男孩的背影，彷彿站在人生十字路口，前方則是飾演社工的范少勳、離院少年的曾敬驊與育幼院主任丁寧三人凝視不同方向，暗示角色之間交織的命運與選擇，也呼應電影片名「天使墜落、惡魔誕生之地——失樂園」的核心意涵。

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▲范少勳為《失樂園》蹲點育幼院。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

《失樂園》故事情節以幾位不同的主角帶領觀眾走進惡的循環。蔡仁興（范少勳飾）是一間育幼院「幸福兒少家園」的社工。滿懷理想的他面臨里長指控17歲的院生大熊毒狗，真相不明令他苦惱。而有時與丁主任（丁寧飾）的想法背道而馳也令他感到挫折與無奈，但他仍堅持初衷，一心想感化家園的孩子們，卻沒想到迎來更大的打擊。

▲電影《失樂園》主視覺曝光。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

在片中飾演社工「蔡仁興」的范少勳將角色面對的掙扎形容為一場關於信任與責任的考驗。他表示，蔡仁興最大的困境，是如何與院生建立彼此的信任「當和院生站在同一陣線捍衛著他的權利，同時彼此之間的信任又在崩壞，到底該懲罰還是持續用愛接住眼前已受傷多年的孩子？」用信任和愛在接住院生的同時，又不斷在承受背叛和猜疑，已成許多社工的困局。

▲電影《失樂園》主視覺曝光。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

范少勳也透露，與飾演主任的丁寧在拍攝時合作相當順利，在前期田野調查與蹲點準備時，兩人經常討論社工和主任兩個角色，既是夥伴又是上下級之間的衝突與關係變化。

飾演丁主任的丁寧坦言，剛開始接觸這個角色時，曾一度找不到社工工作的「施力點」。她說「社工這份工作其實蠻吃力不討好，要面對孩子的欺瞞、抗拒心理，還可能承受長期精神與身體上的壓力。」在南投安置機構蹲點實習時，她詢問機構主任「當你再努力也無法讓個案改變，你會怎麼做？」主任的回答讓她印象深刻「也許孩子沒有明顯往好的方向發展，但至少能讓孩子感覺到有人相信他會慢慢變好。」

▲《失樂園》將弱勢兒少困境搬上大銀幕。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

聽完這番話，丁寧眼眶泛紅，她也感受到該社工的狀態並表示「也就是說只要有努力，這些孩子就可能有機會，如果連我們都放棄，這些孩子就一點機會都沒有。」

丁寧透露，拍攝過程中常需要壓抑自己的情緒「看到孩子做了糟糕的事，我心裡會生氣，但我必須帶著期待去面對他們。」她表示，透過這個角色，她開始理解「很多看起來狀態很糟糕的人，其實有可能曾經歷過更糟糕的事。」演完後，她覺得自己更能用理解的眼光看待他人。

▲電影《失樂園》主視覺曝光。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

還有一位主角，是另外一間育幼院（慈愛種子之家）中的男童蕭治和（洪君昊飾）。他慘遭院內其他孩子霸凌，社工卻只想息事寧人，他因此鬱鬱寡歡，只有多年前媽媽留給他的小熊玩偶能安慰他。然而他遭到的霸凌越來越嚴重，卻一直求助無門，幾乎崩潰。

飾演家園男童蕭治和的洪君昊，拍攝時年僅11歲，勇於挑戰與自己個性截然不同的角色。他坦言自己平常個性活潑外向、很愛說話，但蕭治和卻是一個沉默內向、內心世界豐富卻壓抑的孩子「在演這個角色的時候，我必須時時刻刻壓抑自己的情緒，不能讓自己處在太開心的狀態。」

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

洪君昊笑說，拍攝空檔時常需要獨自待在房間維持情緒狀態，避免情緒突然跑掉。有時情緒潰堤難以收拾時，現場老師會先安慰他，如果還不行，「媽媽就會出場支援。」

談到角色準備，洪君昊也透露自己事前上了動作與打鬥訓練課程，也學習吊鋼絲等動作戲，並在表演指導黃采儀老師的指引下深入理解角色的心理世界「因為那時候我對這方面的世界是不太懂的，所以在做角色功課的時候花了很大的功夫跟筆記。」

▲電影《失樂園》主視覺曝光。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

另外一位主角，是年滿18歲搬離兒少家園、回到鄉下老家自力更生的YANG（曾敬驊飾）。由於亡父欠了錢莊高額賭債，阿嬤又年邁貧困，讓YANG有龐大的經濟壓力，便一直辛苦工作照顧阿嬤與還債。

曾敬驊為這個角色做了不少實際準備。他在開拍前曾到農田學習灑農藥技術，包含如何裝卸噴灑農藥的器材、如何套上器材在田間行走、如何噴灑農藥...等，還到金紙工廠實習，練習操作堆高機、搬運金紙，並了解各種金紙品項。

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

曾敬驊表示，這些準備不僅讓他接觸到從未接觸過的行業，也讓他更貼近角色的生活背景。談及角色Yang時，曾敬驊表示從他身上學到很多「每個人都有自己的難關要克服，謝謝這部的角色讓我看到他的努力。」

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

電影《失樂園》描述一位年幼時遭單親媽媽遺棄在育幼院的男孩蕭治和（洪君昊飾），被其他孩子霸凌卻求助無門。而一樁殺狗疑案，則開啟了另一間育幼院的故事，滿懷理想的社工蔡仁興（范少勳飾）一心想感化家園裡的孩子卻挫折重重。

而18歲搬離育幼院回到貧困老家的YANG（曾敬驊飾），則面臨巨大的生存困境。隨著他們的故事交織在一起，每個人都必須直面過去的創傷，並決定是屈服於黑暗，還是為了更美好的未來而再次努力。電影將於5月29日在台上映。

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失樂園曾敬驊范少勳洪君昊丁寧

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