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25歲金載原卸下《莎拉》男公關魅力　《柔美3》回歸清爽年下男

從《外傷重症中心》戰地軍醫到《莎拉的真偽人生》帥氣男公關！25歲金載原挑戰《柔美的細胞小將 3》最終男主「馴鹿」，這份「劇拋臉」魅力誰能抵擋？

▲《柔美的細胞小將3》。（圖／取自tving.official IG、rlawodnjs_ IG）

圖文／CTWANT

如果說《莎拉的真偽人生》裡的「姜志煥」是用危險魅力讓人沉淪，那麼《柔美的細胞小將3》的「馴鹿」就是要用最真實的悸動來治癒心靈。金載原近期以男公關一角的驚豔表現成為社群討論焦點，那種游刃有餘的撩人演技讓人印象深刻；然而大家最念念不忘的，莫過於他曾是金高銀前作中那位心碎的「初戀白月光」。這一次，兩人終於要在細胞村重逢，看金載原如何成為讓柔美再次心跳不已的命定男主！

《名校的階梯》、《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》都有他

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回顧金載原的演藝之路，每一部作品都在重新定義他的面貌。他是《名校的階梯》中不可一世的高冷權貴金俐晏；是《玉氏夫人傳》裡深情款款的成道謙；更是《妳和其餘的一切》中那位清爽卻帶著悲劇色彩的千商鶴。最令人印象深刻的，莫過於他在《外傷重症中心》飾演隨行於南蘇丹的軍醫徐棟柱，在硝煙中展現醫者仁心，並於結尾正式加入重症團隊。從戰地的硬核熱血，到《莎拉的真偽人生》男公關的危險氣息，再到《柔美的細胞小將3》純愛劇裡的溫柔，金載原用這些截然不同的角色堆疊出強大的演技厚度，勢必會帶給觀眾前所未有的情感衝擊，25歲加上187公分的模特身材，更讓人期待他之後的作品表現！

從《外傷重症中心》戰地軍醫到《莎拉的真偽人生》帥氣男公關！25歲金載原挑戰《柔美的細胞小將 3》最終男主「馴鹿」，這份「劇拋臉」魅力誰能抵擋？

▲金載原。（圖／取自rlawodnjs_ IG）

卸下《莎拉》男公關魅力：金載原回歸「清爽年下男」本色

在近期話題討論度最高的韓劇《莎拉的真偽人生》中，金載原飾演的男公關姜志煥，憑藉深邃眼神與精緻外型成功俘虜觀眾，展現了強大的螢幕存在感。但轉身來到《柔美3》，他將褪去那份充滿神祕與社會氣息的氣場，回歸到更貼近生活、充滿職氣的「馴鹿」形象。這種從「極致撩人」到「清新毒舌」的演技轉變，不僅展現了他身為演員的多樣性，更讓粉絲期待他如何用這副帥臉，說出最讓人無法反駁的真話。

從《外傷重症中心》戰地軍醫到《莎拉的真偽人生》帥氣男公關！25歲金載原挑戰《柔美的細胞小將 3》最終男主「馴鹿」，這份「劇拋臉」魅力誰能抵擋？

▲《柔美的細胞小將3》（圖／取自tving.official IG）

圓滿未竟的初戀：與金高銀跨作品的「命定緣分」

許多觀眾在《妳和其餘的一切》中，就對金載原與金高銀這對「白月光組合」感到意難平。當時那個溫柔卻帶著悲劇色彩的哥哥角色，是許多人心中的遺憾。如今金載原正式加入《柔美3》擔任最終男主「馴鹿」，彷彿是一場為了圓夢而來的轉世，將原本BE的結局重新改寫為滿載粉紅泡泡的姐弟戀。這種橫跨作品的CP感，讓這部劇還沒開播就充滿了「宿命重逢」的浪漫濾鏡。

從《外傷重症中心》戰地軍醫到《莎拉的真偽人生》帥氣男公關！25歲金載原挑戰《柔美的細胞小將 3》最終男主「馴鹿」，這份「劇拋臉」魅力誰能抵擋？

▲金載原。（圖／取自rlawodnjs_ IG）

2026 姐弟戀天花板：當理性PD遇上感性作家的化學反應

《柔美的細胞小將3》不僅延續了前兩季療癒人心的細胞視角，更將焦點放在「職場與愛情的終極平衡」。金載原飾演的馴鹿，是一個凡事講求邏輯、原本由「理性細胞」主導的年下男，卻在遇到由「感性細胞」驅動的柔美後，徹底體驗了計畫之外的心動。看著金載原如何從犀利專業的職場人士，轉變為為了守護柔美而勇往直前的溫暖存在，這場心動指數破表的戀情，絕對會成為今年最深刻的「人生下飯劇」。

從《外傷重症中心》戰地軍醫到《莎拉的真偽人生》帥氣男公關！25歲金載原挑戰《柔美的細胞小將 3》最終男主「馴鹿」，這份「劇拋臉」魅力誰能抵擋？

▲《柔美的細胞小將3》將是今年的姐弟戀天花板。（圖／取自tving.official IG）

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