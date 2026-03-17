55歲李英愛重返《大長今》拍攝地　網見對比照嚇到：一樣漂亮

▲時隔多年，李英愛重返《大長今》拍攝地。（翻攝自李英愛IG）



圖文／鏡週刊

韓流女神李英愛憑藉經典古裝劇《大長今》紅遍全亞洲，時隔多年，她於（16日）驚喜分享多張重回該劇拍攝地的照片。現年55歲的她，在鏡頭前展現出的優雅氣質與緊緻膚況，讓大批網友紛紛驚呼：「姐姐跟20年前一模一樣！」

李英愛近日造訪當年《大長今》取景地，看著昔日劇照感性留言，直呼「長今啊！好久不見了」，甚至激動到感性落淚。照片中的她不僅輕撫著當年醫女時期照片，還俏皮地在拍照區閉眼、雙手舉過頭頂比出大愛心，並到處合影留念，展現出女神私下隨和一面。

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▲時隔多年，李英愛重返《大長今》拍攝地。（翻攝自李英愛IG，下同）

雖然《大長今》的成功讓李英愛攀上事業巔峰，但她過去曾在節目中坦言，這份成名也曾帶來巨大的心理負擔。她透露在自己曾在17年間拍攝了超過240支廣告，長期在高曝光下生活，讓她在大眾面前維持形象感到精疲力竭。李英愛感慨地表示，當時甚至厭倦到一度不想在電視上看到自己，因此後來刻意減少了廣告演出，選擇回歸生活。

回顧2003年播出的《大長今》，這部講述朝鮮首位女御醫奮鬥史的長篇劇作，不僅在南韓創下高收益，更寫下全球超過90個國家播出的韓流神話。在台灣播出時，甚至以6.22%的高收視率擊敗當時最紅的本土劇《台灣龍捲風》，成為歷年來韓劇在台收視的最高紀錄。即便到了2011年，該劇在台重播多次，平均收視率依然能打敗許多同時段的新韓劇，足見其不敗的魅力。

李英愛重返舊地的照片曝光後，引來世界各地的粉絲熱烈迴響。更有網友感嘆，自己從13歲看《大長今》看到現在都34歲了，女神居然一點都沒變，紛紛留言稱讚「《大長今》真的是一輩子的經典」「今天得再來重溫一下《大長今》了，真的太漂亮了」「要流淚了，英愛演員即使歲月流逝，依然像以前一樣美麗，請一定要一直健康喔」。

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